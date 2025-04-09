90% штрафов ТЦК отменяется судами из-за некачественной подготовки административных материалов – Александр Бакумов

По словам главы ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александра Бакумова, постановления ТЦК успешно обжалуются в судах в подавляющем большинстве случаев.

Источник фото: instagram.com/oleksandr_bakumov

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Норма, касающаяся автоматической сверки данных в электронных реестрах относительно военнообязанных, фактически не используется ТЦК. Это одна из причин массовой отмены судами штрафов ТЦК. Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и глава ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александр Бакумов «Телеграфу».

По его словам, такое массовое снятие судами штрафов от ТЦК, вынесенных по ст. 210 КУоАП, стало возможным из-за недоработок Минобороны в сборе информации из открытых реестров о военнообязанных гражданах.

«Если государство обладает определенными данными, то зачем вы за эти данные, которые не сообщены военнообязанным, стоящем на учете государства, будете применять меры административного взыскания? Если нет коммуникации Минобороны с другими государственными реестрами, то это вопрос к Минобороны, а не к гражданам Украины, которые являются военнообязанными.

А если где-то в конкретном подразделении ТЦК не было информации — кто-то недоработал, не сделал запрос, то это тогда вопрос к ним. Зачем вы так относитесь к гражданам? Так можно каждый день с утра до ночи штрафовать. Поэтому та практика, которая складывается в украинских судах, что 90% штрафов отменяется, — это вопрос к качеству административного материала», отметил он.

Он добавил, что Минобороны и Генштаб ВСУ предлагали накладывать на граждан штрафы около 150 тысяч гривен.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судам приходится проверять данные, дошла ли до адресата повестка ТЦК, по трекеру «Укрпошты».

Так, хотя Кабмин и выделил средства на печать сформированных в электронном виде с помощью Реестра «Оберег» повесток ТЦК и их отправку военнообязанным через «Укрпошту», однако отправления не всегда доходят до адресатов — причем, как свидетельствуют решения судов, не всегда по вине военнообязанных.

По новой процедуре повестки можно массово формировать в автоматическом режиме через Реестр «Оберег». ТЦК берет оттуда данные об адресе лица, формирует повестку, после чего она распечатывается и отправляется письмом.

Осенью 2024 года стало известно, что в Украине планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца года и отправить их на адреса военнообязанным.

Гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский отмечал, что «Укрпошта» в октябре 2024 года передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, однако качество доставки повестки четко коррелирует с качеством адреса, который был указан в системе «Резерв+» или «Оберег». «Кстати, даже есть адрес — Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку», пояснял он.

В свою очередь, в ТЦК объяснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через приложение «Резерв+» позволило ТЦК «собрать актуальную информацию о месте проживания» военнообязанных. Таким образом, на эти адреса будут массово рассылать сформированные в электронном виде повестки.

Профинансировать печать и отправку планировали за счет средств резервного фонда государственного бюджета, выделив на это Министерству обороны 71,82 млн грн. Для этого в процессе было задействовано ГП «Полиграфический комбинат «Украина». Стоимость услуг предприятия составляла 17,82 млн грн. Один «комплект» стоил 19,8 грн. Также в процессе участвовало АО «Укрпошта», услуги которого, по данным СМИ, обошлись государству в 54 млн грн.

Однако, как показывает практика, апелляционные административные суды при пересмотре решений местных судов в делах о штрафах от ТЦК начали проверять движение направленных через «Укрпочту» повесток и выявили интересные детали.

Например, Восьмой апелляционный административный суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено из-за «отсутствия адресата по указанному адресу» 15.10.2024, тогда как ТЦК вызывал мужчину на 14.10.2024. Таким образом, почтовое отправление вернулось в ТЦК на следующий день после даты, определенной для явки истца в ТЦК. Поэтому апелляционный админсуд в постановлении от 18 февраля 2025 года по делу №162/999/24 отметил, что истец не считается должным образом уведомленным.

Похожая ситуация с уведомлением возникла и в другом деле, которое рассматривал Третий апелляционный административный суд (постановление от 28 февраля 2025 года по делу №396/11/25).

Суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено в связи с «отсутствием адресата» по указанному адресу, но доказательств осведомленности мужчины о наличии почтового отправления не предоставлено, а судом не установлено. Согласно графику работы отделения «Укрпочты», в день прибытия почтового отправления (пятницу) отделение не работало, в субботу работало только 4 часа, в воскресенье и понедельник не работало, а уже во вторник отправление было возвращено в ТЦК.

Соответственно, в обоих случаях штрафы ТЦК были отменены. Следует также отметить, что в обоих делах эти мужчины не подлежали мобилизации (у одного была отсрочка, у другого – пожизненная инвалидность с 2014 года), но суды сосредоточились на вопросе соблюдения процедуры уведомления, которая была нарушена.

Очевидно, такие случаи, когда лицо фактически не было уведомлено, не являются редкостью. О том, что мужчины узнают о наложении на них штрафа, хотя их не уведомляли о необходимости явки в ТЦК или они вообще не подлежат мобилизации, свидетельствуют и сообщения в социальных сетях.

Напомним, что за нарушение законодательства о воинском учете предусмотрен штраф от 17 тысяч грн. В случае неуплаты военнообязанному грозит блокировка счетов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.