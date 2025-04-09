90% штрафів ТЦК скасовується судами через неякісну підготовку адміністративних матеріалів – Олександр Бакумов

За словами голови ТСК з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави Олександра Бакумова, постанови ТЦК успішно оскаржуються в судах в переважній більшості випадків.

Джерело фото: instagram.com/oleksandr_bakumov

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Норма стосовно автоматичної звірки даних в електронних реєстрах щодо військовозобов’язаних фактично не використовується ТЦК. Це одна з причин масового скасування судами штрафів ТЦК. Про це розповів член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності і голова ТСК з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави Олександр Бакумов «Телеграфу».

За його словами, таке масове скасування судами штрафів від ТЦК, винесених за ст. 210 КУпАП стало можливим через недопрацювання Міноборони у збиранні інформації з відкритих реєстрів про військовозобов’язаних громадян.

«Якщо держава володіє певними даними, то нащо ви за ті дані, які не повідомлені військовозобов'язаним, що стоїть на обліку держави, будете застосовувати заходи адміністративного стягнення. Якщо нема комунікації Міноборони з іншими державними реєстрами, то це питання до Міноборони, а не до громадян України, які є військовозобов'язані.

А якщо десь у конкретному підрозділі ТЦК не було інформації ‒ хтось недопрацював, недоробив запит, то це тоді питання до них. Нащо ви так ставитесь до громадян? Так можна кожен день зранку до ночі штрафувати. Тому та практика, яка складається в українських судах, що 90% штрафів скасовується — це питання до якості адміністративного матеріалу», зазначив він.

Він додав, що Міноборони і Генштаб ЗСУ пропонували накладати на громадян штрафи близько 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», судам доводиться перевіряти дані, чи дійшла до адресата повістка ТЦК, за трекером «Укрпошти».

Так, хоча Кабмін і виділив кошти на друк сформованих в електронному вигляді за допомогою Реєстру «Оберіг» повісток ТЦК і їх відправку військовозобов’язаним через «Укрпошту», однак відправлення не завжди доходять до адресатів – при чому, як свідчать рішення судів, не завжди з вини військовозобов’язаних.

За новою процедурою повістки можна масово формувати в автоматичному режимі через Реєстр «Оберіг». ТЦК бере звідти дані про адресу особи, формує повістку, далі вона роздруковується і направляється листом.

Восени 2024 року стало відомо, що в Україні планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця року і відправити їх на адреси військовозобов’язаним.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначав, що «Укрпошта» у жовтні 2024 року передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобовʼязаним, однак якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі «Резерв+» або «Оберіг». «До речі, навіть є адреса — Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку», пояснював він.

В свою чергу, у ТЦК пояснили, що запровадження до законодавства обов’язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок Резерв+ дозволило ТЦК «зібрати актуальну інформацію про місце проживання» військовозобов’язаних. Тож, на ці адреси будуть масово розсилати сформовані в електронному вигляді повістки.

Профінансувати друк та відправку планували за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділивши під це Міністерству оборони 71,82 млн грн. Для цього у процесі було задіяно ДП «Поліграфічний комбінат «Україна». Вартість послуг ДП мала складати 17,82 млн грн. Один «комплект» мав вартувати 19,8 грн. Також у процесі задіяна АТ «Укрпошта», послуги якої, за даними ЗМІ, вартували державі 54 млн грн.

Однак, як свідчить практика, апеляційні адміністративні суди при перегляді рішень місцевих судів у справах щодо штрафів від ТЦК почали перевіряти рух спрямованих через «Укрпошту» повісток, і виявили цікаві деталі.

До прикладу, Восьмий апеляційний адміністративний суд встановив, що поштове відправлення від ТЦК було повернуто через «відсутність адресата за вказаною адресою» 15.10.2024, тоді як ТЦК викликали чоловіка на 14.10.2024 року. Таким чином, поштове відправлення повернулось до ТЦК на наступний день, який був визначений для явки позивача до ТЦК. Тож, апеляційний адмінсуд у постанові від 18 лютого 2025 року по справі №162/999/24 зазначив, що таким чином позивач не вважається належно оповіщеним.

Подібна ситуація з оповіщенням виникла і в іншій справі, яку розглядав Третій апеляційний адміністративний суд (постанова від 28 лютого 2025 року по справі 396/11/25)

Так, встановив, що поштове відправлення від ТЦК було повернуто у зв`язку із «відсутністю адресата» за вказаною адресою, але доказів обізнаності чоловіка щодо наявності поштового відправлення не надано, а судом не встановлено. Відповідно до графіку роботи відділення «Укрпошти», у день прибуття поштового відправлення (п`ятницю) відділення не працювало, у суботу працювало лише 4 години, у неділю та понеділок не працювало, а вже у вівторок було повернуто назад до ТЦК.

Відповідно, в обох випадках штраф ТЦК було скасовано. Слід також додати, що в обох справах ці чоловіки не підлягали мобілізації (один мав відстрочку, інший – має довічну інвалідність з 2014 року), але суди зосереджувалися на питанні дотримання процедури оповіщення, яка була порушена.

Вочевидь, такі випадки, коли особу фактично не було оповіщено, не є рідкістю. Про те, що чоловіки виявляють, що на них накладено штраф, хоча їх не повідомляли про необхідність явки до ТЦК або ж вони взагалі не підлягають мобілізації, свідчать і повідомлення у соцмережах.

Нагадаємо, що за порушення законодавства про військовий облік загрожує штраф від 17 тисяч грн. У разі несплати військовозобов’язаному загрожує блокування рахунків.

Автор: Наталя Мамченко

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