Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних, — Ігор Смілянський

Листи надсилаються на адреси, зазначені через застосунок Резерв+ або у системі Оберіг.

Фото: УНІАН

«Судово-юридична газета» писала, що відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки «Укрпоштою». Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

На те, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК, з пошти у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобовʼязаним, їх доставляють і сьогодні. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтервʼю «Українському радіо».

«Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доставляємо», — зазначив він.

За словами Смілянського, якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі «Резерв+» або «Оберіг».

«До речі, навіть є адреса — Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо», — вказав гендиректор компанії.

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