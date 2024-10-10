Укрпочта передала в доставку более 20 тысяч повесток для военнообязанных, — Игорь Смилянский

Письма отправляются на адреса, указанные через приложение Резерв+ или в системе Оберег.

Фото: УНИАН

«Судебно-юридическая газета» писала, что согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность посылать повестки «Укрпочтой». Повестки будут посылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

На то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

«Укрпочта» передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, их доставляют и сегодня. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в интервью «Украинскому радио».

«Доставляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД, которые мы доставляем», – отметил он.

По словам Смелянского, качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, предоставленного в системе «Резерв+» или «Оберег».

«Кстати, даже есть адрес – Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы не можем туда доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным силам Украины рано или поздно мы сможем это сделать. Поэтому да, рассылаем. Четкий контроль каждой повестки, все они номерные, они защищены. То есть это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем», — указал гендиректор компании.

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