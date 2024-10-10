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Международный уголовный суд может расследовать причастность Беларуси к депортации украинских детей

09:30, 10 октября 2024
Это может произойти даже несмотря на то, что Беларусь не подписывала Римский устав.
Международный уголовный суд может расследовать причастность Беларуси к депортации украинских детей
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Международный уголовный суд может расследовать роль Белоруссии в депортации украинских детей. Об этом заявил спикер МКС Фади эль Абдалла, передает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что это может произойти даже несмотря на то, что Беларусь не подписывала Римский устав.

«Мы говорим о том, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины. То есть независимо от того, привезли ли детей в россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины», - сказал Абдалла.

Ранее мы писали, что МУС имеет юрисдикцию расследовать казни россией украинских военнопленных.

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