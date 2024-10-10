Соцсеть X начала возвращаться в Бразилию — провайдеры восстанавливают доступ к сайту Илона Маска

Платформа была недоступна более месяца из-за конфликта между ее владельцем Илоном Маском и судьей высшего суда страны.

Как сообщалось, Верховный суд Бразилии разблокировал социальную сеть Илона Маска X в стране.

Платформа X начала возвращаться в Бразилию. Она была недоступна более месяца из-за конфликта между ее владельцем Илоном Маском и судьей высшего суда страны. Об этом сообщает AP.

Интернет-провайдеры начали восстанавливать доступ к платформе после того, как судья Верховного суда Александр де Мораес санкционировал отмену блокировки X.

Ранее Верховный суд Бразилии отложил возобновление работы платформы X из-за проблем с уплатой штрафов.

Напомним, Бразилия оштрафовала соцсеть X Илона Маска на $920 тысяч.

Добавим, Илон Маск пообещал рассказать о «преступлениях» бразильского судьи, который запретил его соцсеть Х в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.