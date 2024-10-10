Соцмережа X почала повертатись до Бразилії — провайдери відновлюють доступ до сайту Ілона Маска

Платформа була недоступна більше місяця через конфлікт між її власником Ілоном Маском та суддею вищого суду країни.

Як повідомлялося, Верховний суд Бразилії розблокував соціальну мережу Ілона Маска X в країні.

Платформа X почала повертатись до Бразилії. Вона була недоступна більше місяця через конфлікт між її власником Ілоном Маском та суддею вищого суду країни. Про це повідомляє AP.

Інтернет-провайдери почали відновлювати доступ до платформи після того, як суддя Верховного суду Олександр де Мораєс санкціонував скасування блокування X.

Раніше Верховний суд Бразилії відклав відновлення роботи платформи X через проблеми зі сплатою штрафів.

Нагадаємо, Бразилія оштрафувала соцмережу X Ілона Маска на $920 тисяч.

Додамо, Ілон Маск пообіцяв розповісти про «злочини» бразильського судді, який заборонив його соцмережу Х у країні.

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