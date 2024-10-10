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Соцмережа X почала повертатись до Бразилії — провайдери відновлюють доступ до сайту Ілона Маска

09:12, 10 жовтня 2024
Платформа була недоступна більше місяця через конфлікт між її власником Ілоном Маском та суддею вищого суду країни.
Соцмережа X почала повертатись до Бразилії — провайдери відновлюють доступ до сайту Ілона Маска
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Як повідомлялося, Верховний суд Бразилії розблокував соціальну мережу Ілона Маска X в країні.

Платформа X почала повертатись до Бразилії. Вона була недоступна більше місяця через конфлікт між її власником Ілоном Маском та суддею вищого суду країни. Про це повідомляє AP.

Інтернет-провайдери почали відновлювати доступ до платформи після того, як суддя Верховного суду Олександр де Мораєс санкціонував скасування блокування X.

Раніше Верховний суд Бразилії відклав відновлення роботи платформи X через проблеми зі сплатою штрафів.

Нагадаємо, Бразилія оштрафувала соцмережу X Ілона Маска на $920 тисяч.

Додамо, Ілон Маск пообіцяв розповісти про «злочини» бразильського судді, який заборонив його соцмережу Х у країні.

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