В Україні проведуть аудит критичних підприємств, але бронювання працівників не призупинятимуть

До 15 листопада проведуть аудит критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін готується переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання.

В Україні до 15 листопада проведуть аудит критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. Бронювання працівників на цей час призупинятися не буде. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк у коментарі «Суспільному».

Він зазначив, що до комісії, яка проводитиме аудит, мають включити військових.

Так, якщо підприємство виявиться «не критичним для держави», то бронювання переглянуть.

Гаврилюк водночас заявив про процес бронювання не припинятимуть.

За його словами, рішення про проведення перевірки ухвалили після різкого збільшення кількості заброньованих.

«Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі», — сказав Гаврилюк.

Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

Додамо, що Кабмін протоколом доручив держорганам не виконувати норми постанови про бронювання, а ТЦК – провести аудит рішень про критичність підприємств.

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