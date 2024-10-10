В Украине проведут аудит критических предприятий, но бронирование работников не будет приостанавливаться

До 15 ноября будет проведен аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин готовится пересмотреть перечни предприятий и организаций, имеющих право на бронирование.

В Украине до 15 ноября будет проведен аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. Бронирование работников к этому времени приостанавливаться не будет. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в комментарии «Суспільному».

Он отметил, что в комиссию, которая будет проводить аудит, должны включить военных.

Так, если предприятие окажется «не критичным для государства», то бронирование будет пересмотрено.

Гаврилюк в то же время заявил о процессе бронирования не будут прекращаться.

По его словам, решение о проведении проверки было принято после резкого увеличения количества забронированных.

«Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев рост вдвое», — сказал Гаврилюк.

Также, по его словам, в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.

Добавим, что Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК провести аудит решений о критичности предприятий.

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