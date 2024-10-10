Міжнародний кримінальний суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей

Це може відбутись навіть попри те, що Білорусь не підписувала Римський статут.

Міжнародний кримінальний суд може розслідувати роль Білорусі в депортації українських дітей. Про це заявив речник МКС Фаді ель Абдалла, передає Радіо Свобода.

Він наголосив, що це може відбутись навіть попри те, що Білорусь не підписувала Римський статут.

«Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України», - сказав Абдалла.

Раніше ми писали, що МКС має юрисдикцію розслідувати страти росією українських військовополонених.

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