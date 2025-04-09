В Україні відновлена послуга з видачі витягу з Реєстру нерухомості через Дію

На порталі Дія повернули три послуги для користувачів, зокрема, тепер можна змінити дані ФОП та отримати витяги з державних реєстрів.
«Важливі сервіси для бізнесу та особистих справ знову на порталі Дія. Повернули три суперкорисні послуги, щоб у кілька кліків, а не з паперами в черзі», - зазначали у Дії.
Які послуги знову доступні:
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