В Україні відновлена послуга з видачі витягу з Реєстру нерухомості через Дію

Знову запрацювала можливість отримати електронний витяг з Реєстру речових прав на нерухомість.

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На порталі Дія повернули три послуги для користувачів, зокрема, тепер можна змінити дані ФОП та отримати витяги з державних реєстрів.

«Важливі сервіси для бізнесу та особистих справ знову на порталі Дія. Повернули три суперкорисні послуги, щоб у кілька кліків, а не з паперами в черзі», - зазначали у Дії.

Які послуги знову доступні:

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Отримуйте довідки про нерухомість з кількох реєстрів — усе в одному запиті.

Внесення змін до даних ФОП. Можна оновити контактну інформацію, ПІБ або місцерозташування, або змінити види економічної діяльності.

Витяг з Єдиного державного реєстру. Можна отримати витяг про ваш ФОП.

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