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В Украине возобновлена ​​услуга по выдаче выписки из Реестра недвижимости через Дію

17:14, 9 апреля 2025
Вновь заработала возможность получить электронное извлечение из Реестра вещных прав на недвижимость.
В Украине возобновлена ​​услуга по выдаче выписки из Реестра недвижимости через Дію
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На портале Дія вернулись три услуги для пользователей, в частности, теперь можно изменить данные ФЛП и получить выписки из государственных реестров.

«Важные сервисы для бизнеса и личных дел снова на портале Дія. Вернули три суперполезные услуги, чтобы в несколько кликов, а не с бумагами в очереди», — отмечали в Дія.

Какие услуги снова доступны:

  1. Информация из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество. Получайте справки о недвижимости из нескольких реестров — все в одном запросе.
  2. Внесение изменений в данные ФЛП. Можно обновить контактную информацию, ФИО или местоположение, или изменить виды экономической деятельности.
  3. Выписка из Единого государственного реестра. Можно получить выписку о вашем ФЛП.

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Дия ФЛП

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