В Украине возобновлена ​​услуга по выдаче выписки из Реестра недвижимости через Дію

На портале Дія вернулись три услуги для пользователей, в частности, теперь можно изменить данные ФЛП и получить выписки из государственных реестров.
«Важные сервисы для бизнеса и личных дел снова на портале Дія. Вернули три суперполезные услуги, чтобы в несколько кликов, а не с бумагами в очереди», — отмечали в Дія.
Какие услуги снова доступны:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.