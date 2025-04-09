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Кабмин упростил процедуру подтверждения работы по специальности для работников архитектурной сферы

17:42, 9 апреля 2025
Теперь не нужно проходить процедуру профессиональной аттестации, если в Единой государственной электронной системе в сфере строительства отсутствует информация о стаже работы по профессии более трех лет.
Кабмин упростил процедуру подтверждения работы по специальности для работников архитектурной сферы
Фото: osvita.in.net
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Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что правительство упростило процесс обновления квалификационного сертификата для исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры.

Отмечается, что теперь не нужно проходить процедуру профессиональной аттестации, если в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ) отсутствует информация о стаже работы по профессии более трех лет.

В министерстве напомнили, что в конце прошлого года в ЕГЭССБ появился механизм автоматического подтверждения работы по профессии более трех лет. Это подтверждение является необходимым условием для обеспечения действительности квалификационного сертификата, который дает право на выполнение отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры.

В настоящее время после подачи соответствующего заявления, если вся необходимая информация есть в Реестре строительной деятельности ЕГЭССБ, непрерывность опыта подтверждается автоматически. Соответствующая запись появляется в электронной системе.

Однако в случае отсутствия в Реестре информации о работе по профессии более трех лет и повышении квалификации в течение пяти лет, автоматически вносится запись о нарушении этих требований. Квалификационный сертификат в таких случаях автоматически прекращает свое действие.

Согласно новому решению правительства, в случае прекращения действия сертификата исполнитель может самостоятельно внести информацию о наличии непрерывного стажа работы по профессии более трех лет в Реестр. Или при необходимости подать такую информацию с документами в Министерство развития общин и территорий или в саморегулируемую организацию через Реестр.

Если отсутствие перерыва в работе более трех лет будет подтверждено, действие сертификата восстанавливается без прохождения профессиональной аттестации. Соответствующая отметка автоматически появится на портале электронной системы.

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Кабинет Министров Украины

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