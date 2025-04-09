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Кабмін спростив процедуру підтвердження роботи за фахом для працівників архітектурної сфери

17:42, 9 квітня 2025
Відтепер не потрібно проходити процедуру професійної атестації, якщо в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відсутня інформація про стаж роботи за фахом понад три роки.
Кабмін спростив процедуру підтвердження роботи за фахом для працівників архітектурної сфери
Фото: osvita.in.net
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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що уряд спростив процес поновлення кваліфікаційного сертифіката для виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.

Зазначається, що відтепер не потрібно проходити процедуру професійної атестації, якщо в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) відсутня інформація про стаж роботи за фахом понад три роки.

У міністерстві нагадали, що наприкінці минулого року у ЄДЕССБ з’явився механізм автоматичного підтвердження роботи за фахом понад три роки. Це підтвердження є необхідною умовою для забезпечення дійсності кваліфікаційного сертифіката, який дає право на виконання окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.

Наразі після подання відповідної заяви, якщо вся необхідна інформація наявна в Реєстрі будівельної діяльності ЄДЕССБ, безперервність досвіду підтверджується автоматично. Відповідний запис з’являється в електронній системі.

Однак, у разі відсутності в Реєстрі інформації про роботу за фахом понад три роки та підвищення кваліфікації протягом п’яти років, автоматично вноситься запис про порушення цих вимог. Кваліфікаційний сертифікат за таких обставин автоматично припиняє дію.

Згідно з новим рішенням Уряду, у випадку припинення дії сертифіката, виконавець може самостійно внести інформацію про відсутність перерви у роботі за фахом понад три роки до Реєстру. Або за потреби подати таку інформацію з документами до Міністерства розвитку громад та територій, або до саморегулівної організації через Реєстр.

Якщо відсутність перерви у роботі понад три роки буде підтверджено, дія сертифіката поновлюється без проходження професійної атестації. Відповідна позначка автоматично з’явиться на порталі електронної системи.

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Кабінет Міністрів України

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