Батько через суд намагався визначити місце проживання його 15-річної доньки з ним — що вирішив апеляційний суд

У чоловіка виникла необхідність законодавчо закріпити та визначити місце проживання дитини з ним для захисту її прав та інтересів.

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На Хмельниччині батько через суд намагався визначити місце проживання його 15-річної доньки з ним. Постанову у справі № 676/3629/24 оприлюднив Хмельницький апеляційний суд.

Зокрема, до суду з позовом звернувся мешканець Кам’янець-Подільської міської громади з проханням визначити місце проживання 15-річної доньки з ним. Він пояснив, що розлучився з дружиною у 2018 році й відтоді їхня спільна дитина залишилася проживати разом з ним.

П'ять років тому жінка виїхала за кордон, де створила нову сім’ю. Тим часом у нього виникла необхідність законодавчо закріпити та визначити місце проживання дитини із батьком для захисту її прав та інтересів.

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд у позові відмовив. Чоловік написав апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та задовольнити його позовні вимоги.

За його словами, суд першої інстанції залишив поза увагою те, що у зв`язку з його можливою мобілізацією та проходженням військової служби неповнолітня дитина може залишитися без належного нагляду.

Переглянувши справу, апеляційний суд підтвердив законність рішення місцевого суду. Колегія суддів вказала, що за Сімейним та Цивільним кодексами України після досягнення 14-річного віку дитина сама обирає, з ким з батьків жити. Тому підстав для задоволення позову немає.

«Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції, врахувавши вік дитини, яка досягла на день подачі позову 15 років, правомірно відмовив у задоволенні позовних вимог щодо визначення місця проживання дитини, оскільки згідно зі ст. 29 ЦК України, ст. 160 СК України, фізична особа, яка досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком встановлених законом», – констатував апеляційний суд.

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