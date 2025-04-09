Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Батько через суд намагався визначити місце проживання його 15-річної доньки з ним — що вирішив апеляційний суд

17:24, 9 квітня 2025
У чоловіка виникла необхідність законодавчо закріпити та визначити місце проживання дитини з ним для захисту її прав та інтересів.
Батько через суд намагався визначити місце проживання його 15-річної доньки з ним — що вирішив апеляційний суд
Ілюстративне фото, джерело - depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині батько через суд намагався визначити місце проживання його 15-річної доньки з ним. Постанову у справі № 676/3629/24 оприлюднив Хмельницький апеляційний суд.

Зокрема, до суду з позовом звернувся мешканець Кам’янець-Подільської міської громади з проханням визначити місце проживання 15-річної доньки з ним. Він пояснив, що розлучився з дружиною у 2018 році й відтоді їхня спільна дитина залишилася проживати разом з ним.

П'ять років тому жінка виїхала за кордон, де створила нову сім’ю. Тим часом у нього виникла необхідність законодавчо закріпити та визначити місце проживання дитини із батьком для захисту її прав та інтересів.

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд у позові відмовив. Чоловік написав апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та задовольнити його позовні вимоги.

За його словами, суд першої інстанції залишив поза увагою те, що у зв`язку з його можливою мобілізацією та проходженням військової служби неповнолітня дитина може залишитися без належного нагляду.

Переглянувши справу, апеляційний суд підтвердив законність рішення місцевого суду. Колегія суддів вказала, що за Сімейним та Цивільним кодексами України після досягнення 14-річного віку дитина сама обирає, з ким з батьків жити. Тому підстав для задоволення позову немає.

«Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції, врахувавши вік дитини, яка досягла на день подачі позову 15 років, правомірно відмовив у задоволенні позовних вимог щодо визначення місця проживання дитини, оскільки згідно зі ст. 29 ЦК України, ст. 160 СК України,  фізична особа, яка досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком встановлених законом», – констатував апеляційний суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Хмельницький апеляція апеляційні суди батьківські права

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду