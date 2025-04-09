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Отец через суд пытался определить место жительства его 15-летней дочери с ним — что решил апелляционный суд

17:24, 9 апреля 2025
У мужчины возникла необходимость законодательно закрепить и определить место жительства ребенка с ним для защиты его прав и интересов.
Отец через суд пытался определить место жительства его 15-летней дочери с ним — что решил апелляционный суд
Иллюстративное фото, источник - depositphotos
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На Хмельниччине отец через суд пытался определить место жительства его 15-летней дочери с ним. Постановление по делу № 676/3629/24 обнародовал Хмельницкий апелляционный суд.

В частности, в суд с иском обратился житель Каменец-Подольской городской общины с просьбой определить место жительства 15-летней дочери с ним. Он пояснил, что развелся с женой в 2018 году и с тех пор их общий ребенок остался проживать вместе с ним.

Пять лет назад женщина уехала за границу, где создала новую семью. Тем временем у него возникла необходимость законодательно закрепить и определить место жительства ребенка с отцом для защиты ее прав и интересов.

Каменец-Подольский горрайонный суд в иске отказал. Мужчина написал апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и удовлетворить его исковые требования.

По его словам, суд первой инстанции оставил без внимания то, что в связи с его возможной мобилизацией и прохождением военной службы несовершеннолетний ребенок может остаться без надлежащего надзора.

Рассмотрев дело, апелляционный суд подтвердил законность решения местного суда. Коллегия судей указала, что согласно Семейному и Гражданскому кодексам Украины после достижения 14-летнего возраста ребенок сам выбирает, с кем из родителей жить. Поэтому оснований для удовлетворения иска нет.

«Коллегия судей считает, что суд первой инстанции, учитывая возраст ребенка, достигшего на день подачи иска 15 лет, правомерно отказал в удовлетворении исковых требований относительно определения места жительства ребенка, поскольку согласно ст. 29 ГК Украины, ст. 160 СК Украины, физическое лицо, достигшее 14 лет, свободно выбирает себе место жительства, за исключением установленных законом», – констатировал апелляционный суд.

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