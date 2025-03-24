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Суды начали проверять данные, дошла ли повестка от ТЦК до адресата, по трекеру «Укрпочты»

08:45, 24 марта 2025
При рассмотрении вопроса, был ли военнообязанный должным образом уведомлен, суды начали учитывать данные трекера «Укрпочты».
Суды начали проверять данные, дошла ли повестка от ТЦК до адресата, по трекеру «Укрпочты»
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Хотя Кабмин и выделил средства на печать сформированных в электронном виде с помощью Реестра «Оберег» повесток ТЦК и их отправку военнообязанным через «Укрпочту», однако отправления не всегда доходят до адресатов – причем, как свидетельствуют решения судов, не всегда по вине военнообязанных.

Напомним, по новой процедуре повестки можно массово формировать в автоматическом режиме через Реестр «Оберег». ТЦК берет оттуда данные об адресе лица, формирует повестку, после чего она распечатывается и отправляется письмом.

Осенью 2024 года стало известно, что в Украине планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца года и отправить их по адресам военнообязанных.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский отмечал, что в октябре 2024 года «Укрпочта» передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, однако качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, указанного в системе «Резерв+» или «Оберег». «Кстати, есть даже адрес – Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку», – пояснял он.

В свою очередь, в ТЦК пояснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через приложение «Резерв+» позволило ТЦК «собрать актуальную информацию о месте жительства» военнообязанных. Таким образом, на эти адреса будут массово рассылаться сформированные в электронном виде повестки.

Финансировать печать и отправку планировали за счет средств резервного фонда государственного бюджета, выделив на это Министерству обороны 71,82 млн грн. Для этого в процессе было задействовано ГП «Полиграфический комбинат «Украина». Стоимость услуг предприятия должна была составить 17,82 млн грн. Один «комплект» оценивался в 19,8 грн. Также в процессе участвовала АО «Укрпочта», услуги которой, по данным СМИ, обошлись государству в 54 млн грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», изменениями, внесенными постановлением правительства от 8 октября 2024 года №1147, было предусмотрено, что рекомендованные письма с отметкой «Повестка ТЦК» при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Кабмин уточнил, что рекомендованные письма с отметками «Повестка ТЦК», «Вручить лично» подлежат вручению лично адресатам.

Однако в случае отсутствия адресата по указанному в рекомендованном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик уведомление о поступлении рекомендованного письма с отметкой «Повестка ТЦК».

Если в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не явился для получения рекомендованного письма с отметкой «Повестка ТЦК», работник объекта почтовой связи делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», которая заверяется его подписью с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо отправителю.

По сути, это и будет «надлежащим уведомлением», после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.

В случае если адресат отказывается заверить своей подписью факт отказа от получения рекомендованного письма с отметкой «Повестка ТЦК», работник объекта почтовой связи делает отметку «Адресат отказался» и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

В случае невручения рекомендованного письма такие отправления вместе с бланком уведомления о вручении возвращаются по обратному адресу ТЦК с указанием причины невручения.

Однако, как показывает практика, апелляционные административные суды при пересмотре решений местных судов в делах о штрафах от ТЦК начали проверять движение направленных через «Укрпочту» повесток и выявили интересные детали.

Например, Восьмой апелляционный административный суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено из-за «отсутствия адресата по указанному адресу» 15.10.2024, тогда как ТЦК вызывал мужчину на 14.10.2024. Таким образом, почтовое отправление вернулось в ТЦК на следующий день после даты, определенной для явки истца в ТЦК. Поэтому апелляционный админсуд в постановлении от 18 февраля 2025 года по делу №162/999/24 отметил, что истец не считается должным образом уведомленным.

Похожая ситуация с уведомлением возникла и в другом деле, которое рассматривал Третий апелляционный административный суд (постановление от 28 февраля 2025 года по делу №396/11/25).

Суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено в связи с «отсутствием адресата» по указанному адресу, но доказательств осведомленности мужчины о наличии почтового отправления не предоставлено, а судом не установлено. Согласно графику работы отделения «Укрпочты», в день прибытия почтового отправления (пятницу) отделение не работало, в субботу работало только 4 часа, в воскресенье и понедельник не работало, а уже во вторник отправление было возвращено в ТЦК.

Соответственно, в обоих случаях штрафы ТЦК были отменены. Следует также отметить, что в обоих делах эти мужчины не подлежали мобилизации (у одного была отсрочка, у другого – пожизненная инвалидность с 2014 года), но суды сосредоточились на вопросе соблюдения процедуры уведомления, которая была нарушена.

Очевидно, такие случаи, когда лицо фактически не было уведомлено, не являются редкостью. О том, что мужчины узнают о наложении на них штрафа, хотя их не уведомляли о необходимости явки в ТЦК или они вообще не подлежат мобилизации, свидетельствуют и сообщения в социальных сетях.

Напомним, что за нарушение законодательства о воинском учете предусмотрен штраф от 17 тысяч грн. В случае неуплаты военнообязанному грозит блокировка счетов.

Автор: Наталя Мамченко

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суд повестка ТЦК мобилизация Оберег Укрпочта

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