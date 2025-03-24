Суды начали проверять данные, дошла ли повестка от ТЦК до адресата, по трекеру «Укрпочты»

При рассмотрении вопроса, был ли военнообязанный должным образом уведомлен, суды начали учитывать данные трекера «Укрпочты».

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Хотя Кабмин и выделил средства на печать сформированных в электронном виде с помощью Реестра «Оберег» повесток ТЦК и их отправку военнообязанным через «Укрпочту», однако отправления не всегда доходят до адресатов – причем, как свидетельствуют решения судов, не всегда по вине военнообязанных.

Напомним, по новой процедуре повестки можно массово формировать в автоматическом режиме через Реестр «Оберег». ТЦК берет оттуда данные об адресе лица, формирует повестку, после чего она распечатывается и отправляется письмом.

Осенью 2024 года стало известно, что в Украине планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца года и отправить их по адресам военнообязанных.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский отмечал, что в октябре 2024 года «Укрпочта» передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, однако качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, указанного в системе «Резерв+» или «Оберег». «Кстати, есть даже адрес – Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку», – пояснял он.

В свою очередь, в ТЦК пояснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через приложение «Резерв+» позволило ТЦК «собрать актуальную информацию о месте жительства» военнообязанных. Таким образом, на эти адреса будут массово рассылаться сформированные в электронном виде повестки.

Финансировать печать и отправку планировали за счет средств резервного фонда государственного бюджета, выделив на это Министерству обороны 71,82 млн грн. Для этого в процессе было задействовано ГП «Полиграфический комбинат «Украина». Стоимость услуг предприятия должна была составить 17,82 млн грн. Один «комплект» оценивался в 19,8 грн. Также в процессе участвовала АО «Укрпочта», услуги которой, по данным СМИ, обошлись государству в 54 млн грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», изменениями, внесенными постановлением правительства от 8 октября 2024 года №1147, было предусмотрено, что рекомендованные письма с отметкой «Повестка ТЦК» при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Кабмин уточнил, что рекомендованные письма с отметками «Повестка ТЦК», «Вручить лично» подлежат вручению лично адресатам.

Однако в случае отсутствия адресата по указанному в рекомендованном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик уведомление о поступлении рекомендованного письма с отметкой «Повестка ТЦК».

Если в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не явился для получения рекомендованного письма с отметкой «Повестка ТЦК», работник объекта почтовой связи делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», которая заверяется его подписью с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо отправителю.

По сути, это и будет «надлежащим уведомлением», после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.

В случае если адресат отказывается заверить своей подписью факт отказа от получения рекомендованного письма с отметкой «Повестка ТЦК», работник объекта почтовой связи делает отметку «Адресат отказался» и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

В случае невручения рекомендованного письма такие отправления вместе с бланком уведомления о вручении возвращаются по обратному адресу ТЦК с указанием причины невручения.

Однако, как показывает практика, апелляционные административные суды при пересмотре решений местных судов в делах о штрафах от ТЦК начали проверять движение направленных через «Укрпочту» повесток и выявили интересные детали.

Например, Восьмой апелляционный административный суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено из-за «отсутствия адресата по указанному адресу» 15.10.2024, тогда как ТЦК вызывал мужчину на 14.10.2024. Таким образом, почтовое отправление вернулось в ТЦК на следующий день после даты, определенной для явки истца в ТЦК. Поэтому апелляционный админсуд в постановлении от 18 февраля 2025 года по делу №162/999/24 отметил, что истец не считается должным образом уведомленным.

Похожая ситуация с уведомлением возникла и в другом деле, которое рассматривал Третий апелляционный административный суд (постановление от 28 февраля 2025 года по делу №396/11/25).

Суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено в связи с «отсутствием адресата» по указанному адресу, но доказательств осведомленности мужчины о наличии почтового отправления не предоставлено, а судом не установлено. Согласно графику работы отделения «Укрпочты», в день прибытия почтового отправления (пятницу) отделение не работало, в субботу работало только 4 часа, в воскресенье и понедельник не работало, а уже во вторник отправление было возвращено в ТЦК.

Соответственно, в обоих случаях штрафы ТЦК были отменены. Следует также отметить, что в обоих делах эти мужчины не подлежали мобилизации (у одного была отсрочка, у другого – пожизненная инвалидность с 2014 года), но суды сосредоточились на вопросе соблюдения процедуры уведомления, которая была нарушена.

Очевидно, такие случаи, когда лицо фактически не было уведомлено, не являются редкостью. О том, что мужчины узнают о наложении на них штрафа, хотя их не уведомляли о необходимости явки в ТЦК или они вообще не подлежат мобилизации, свидетельствуют и сообщения в социальных сетях.

Напомним, что за нарушение законодательства о воинском учете предусмотрен штраф от 17 тысяч грн. В случае неуплаты военнообязанному грозит блокировка счетов.

Автор: Наталя Мамченко

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