Украина готова обнулить пошлины на товары из США, — заместитель министра экономики Тарас Качка

Тарас Качка подчеркнул, что Украина стремится избежать обострения отношений с США.

Фото: agropolit.com

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Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что США ввели пошлины в отношении ряда стран. Относительно Украины установлена ​​базовая пошлина в 10%.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что страна готова к переговорам с США о снятии пошлин на американскую продукцию. Об этом он сказал в интервью «Экономической правде».

По его словам, объем импорта из США составляет $3-4 млрд, и пошлины на эти товары уже либо низкие, либо отсутствуют.

«Поэтому мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при первой же возможности мы будем говорить об этом с администрацией США: по их калькулятору и подходу так и должно быть», — сказал он.

Также Качка добавил, что Украина стремится избежать обострения отношений с США и не планирует соответствующих мер в ответ на американские тарифы.

«Наш приоритет — отмена пошлин, а не эскалация», — сказал Качка.

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