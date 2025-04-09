Китай у відповідь США вводить 84% мита на американські товари

Китай відповів 84% митами на американські товари.

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Після запроваджених президентом США Дональдом Трампом мит, Китай оголосив, що підвищить мито на американські товари до 84%. Як пише Bloomberg з посиланням на заяву уряду країни, китайські контрзаходи набувають чинності 10 квітня.

Як зазначається, Китай зробив такий крок після того, як останні тарифи Трампа набули чинності для Пекіну, піднявши загальну ставку, оголошену цього року, до 104%.

В заяві Міністерства торгівлі КНР, оприлюдненій на сайті відомства, вказали:

«У Китаю немає іншого вибору, як вжити законних контрзаходів. Китай не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами, але китайський уряд ніколи не буде сидіти, склавши руки і спостерігати, як законним правам та інтересам китайського народу завдають шкоди і позбавляють розвитку».

Як писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

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