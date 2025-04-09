Акции и Bitcoin резко выросли после того, как Трамп приостановил повышение тарифов для стран

Скотт Бессент заявил, что Трамп хочет заключить «специальные» торговые соглашения с странами, готовыми снизить барьеры.

Источник фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановит взаимные тарифы для большинства стран на следующие 90 дней, отказавшись от своей политики, которая привела к застою на рынках и угрожала подорвать мировую торговлю, пишет The New York Times

В то же время он объявил о повышении тарифной ставки по отношению к Китаю до 125%.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что уровень тарифа будет снижен до универсальных 10% — значительное снижение для многих стран.

Реверсия, которая немедленно заставила индекс S&P 500 подняться более чем на 7 процентов за считанные минуты, произошла после еще одного сумасшедшего дня. Также отмечается рост Bitcoin, который значительно потерял в цене.

В свою очередь министр финансов Скотт Бессент заявил, что пауза указывает на то, что Трамп обеспокоен торговлей и хочет заключить «специальные» торговые соглашения с странами, готовыми снизить барьеры.

Как мы писали, после введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, Китай объявил, что повысит пошлину на американские товары до 84%.

Как отмечается, Китай сделал такой шаг после того, как последние тарифы Трампа вступили в силу для Пекина, подняв общую ставку, объявленную в этом году, до 104%.

В заявлении Министерства торговли КНР, обнародованном на сайте ведомства, указали:

«У Китая нет другого выбора, как принять законные контрмеры. Китай не хочет торговой войны с Соединенными Штатами, но китайское правительство никогда не будет сидеть, сложа руки и наблюдать, как законным правам и интересам китайского народа наносят ущерб и лишают развития».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

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