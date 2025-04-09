Трамп объявил паузу на 90 дней по тарифам для всех стран, кроме Китая

Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф до 125% для Китая.

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Президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифной ставки по отношению к Китаю до 125%. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В частности, он указал, что распорядился повысить тарифы для Китая до 125%, «учитывая неуважение, которое Китай продемонстрировал к мировым рынкам».

«В связи с отсутствием уважения, которое Китай демонстрирует по отношению к мировым рынкам, я объявляю о повышении пошлин на китайские товары до 125%, вступающем в силу немедленно.

Надеюсь, что в ближайшем будущем Китай осознает: времена, когда он обманывал США и другие страны, подошли к концу. Такая практика более недопустима и неустойчива.

Одновременно, учитывая, что более 75 стран обратились к представителям США (включая Министерство торговли, Министерство финансов и Торговое представительство) с предложением переговоров по вопросам торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и нетарифных ограничений, и что эти страны — по моей настоятельной рекомендации — не ввели ответных мер против США, я утверждаю 90-дневную паузу.

На этот период взаимные пошлины будут значительно снижены — до 10%, что также вступает в силу незамедлительно.

Благодарю за внимание к данному вопросу!», – заявил Трамп.

Как мы писали, после введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, Китай объявил, что повысит пошлину на американские товары до 84%.

Как отмечается, Китай сделал такой шаг после того, как последние тарифы Трампа вступили в силу для Пекина, подняв общую ставку, объявленную в этом году, до 104%.

В заявлении Министерства торговли КНР, обнародованном на сайте ведомства, указали:

«У Китая нет другого выбора, как принять законные контрмеры. Китай не хочет торговой войны с Соединенными Штатами, но китайское правительство никогда не будет сидеть, сложа руки и наблюдать, как законным правам и интересам китайского народа наносят ущерб и лишают развития».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

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