Трамп оголосив паузу на 90 днів по тарифах для усіх країн, крім Китаю

Трамп оголосив 90-денну паузу у митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

Джерело фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%. Про це написав у своїй соцмережі Truth Social.

Зокрема, він вказав, що розпорядився підвищити тарифи для Китаю до 125%, «враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків».

«У зв'язку з відсутністю поваги, яку Китай демонструє щодо світових ринків, я оголошую про підвищення мит на китайські товари до 125%, що вступає в силу негайно.

Сподіваюся, що в найближчому майбутньому Китай усвідомить: часи, коли він обманював США та інші країни, завершилися. Така практика більше не є припустимою та нестійкою.

Одночасно, враховуючи, що понад 75 країн звернулися до представників США (включаючи Міністерство торгівлі, Міністерство фінансів та Торгове представництво) з пропозицією переговорів з питань торгівлі, торгових бар'єрів, тарифів, маніпулювання валютою та нетарифних обмежень, і що ці країни — за моїм настійним проханням — не ввели відповідних заходів проти США, я затверджую 90-денну паузу.

Протягом цього періоду взаємні митні ставки будуть значно знижені — до 10%, що також вступає в силу негайно.

Дякую за увагу до цього питання!», – заявив Трамп.

Як ми писали, після запроваджених президентом США Дональдом Трампом мит, Китай оголосив, що підвищить мито на американські товари до 84%.

Як зазначається, Китай зробив такий крок після того, як останні тарифи Трампа набули чинності для Пекіну, піднявши загальну ставку, оголошену цього року, до 104%.

В заяві Міністерства торгівлі КНР, оприлюдненій на сайті відомства, вказали:

«У Китаю немає іншого вибору, як вжити законних контрзаходів. Китай не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами, але китайський уряд ніколи не буде сидіти, склавши руки і спостерігати, як законним правам та інтересам китайського народу завдають шкоди і позбавляють розвитку».

Як писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

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