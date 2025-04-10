Суддів пропонують не притягати до дисциплінарної відповідальності за неправдиві відомості в е-декларації

Суддів пропонують не притягати до дисциплінарної відповідальності за неподання для оприлюднення електронної декларації у НАЗК чи зазначення в е-декларації завідомо неправдивих відомостей.

Джерело фото: ВККС

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З переліку підстав дисциплінарної відповідальності суддів пропонується викреслити неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації, а також зазначення в е-декларації завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством.

Відповідні зміни передбачені законопроектом 13137-1, автором якого виступає народний депутат Павло Павліш.

Його законопроект є альтернативним до законопроекту 13137, ініціатором якого виступили голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, а також народні депутати Ярослав Юрчишин, Анатолій Гунько, Сергій Швець, Микола Стефанчук та інші.

Як зазначає Павло Павліш, на відміну від основного законопроекту, його законопроектом 13137-1 пропонується виключити зі статті 109 Закону «Про судоустрій і статус суддів» такий вид дисциплінарного стягнення як подання про переведення судді до суду нижчого рівня.

В іншому проекти ідентичні.

Обидвома законопроектами пропонується стягувати з суддів до 100% місячної винагороди за серйозний дисциплінарний проступок.

Крім того, у обох законопроектах передбачено, що злісним скаржникам на суддів, які зловживають своїм правом на подачу скарг, доведеться платити за кожну скаргу до 30 тисяч грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», депутати пропонують встановити, що застосування звільнення як форми відповідальності судді можливе лише за вчинення «істотного» дисциплінарного проступку.

Інші види проступків – «незначні» та «серйозні» – будуть каратися або доганами-попередженнями або в грошовому еквіваленті. Але «істотним» може стати і «серйозний» проступок – якщо він призвів до «істотних» наслідків. Що вкладається у зміст такої «істотної істотності» – законодавець не розкриває, а доручає дописати Вищій раді правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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