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ЄС 5 червня скасує режим безмитної торгівлі для України, – Politico

20:23, 9 квітня 2025
Єврокомісар заявив, що комісія готує нову систему тарифних квот, але «не на такому рівні», як сьогоднішній необмежений доступ.
ЄС 5 червня скасує режим безмитної торгівлі для України, – Politico
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Україна розраховує, що Європейський Союз продовжить дію чинного механізму торговельної лібералізації, який має завершитися після 5 червня, до кінця 2025 року, доки не буде розроблена альтернативна пропозиція. Про це після засідання Ради асоціації Україна – ЄС заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас, єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен, якого цитує Politico, заявив, що комісія готує нову систему тарифних квот, але «не на такому рівні», як сьогоднішній необмежений доступ.

«Поточні заходи в будь-якому випадку будуть скасовані», — сказав Хансен членам Європарламенту в комітеті з сільського господарства Європейського парламенту.

«Рада дуже чітко заявила, що можливості продовження немає», - додав він, посилаючись на позицію країн-членів ЄС.

Водночас Хансен додав, що умови будуть кращі, ніж ті, які діяли до існуючої угоди.

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ЄС Україна

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