ЄС 5 червня скасує режим безмитної торгівлі для України, – Politico

Єврокомісар заявив, що комісія готує нову систему тарифних квот, але «не на такому рівні», як сьогоднішній необмежений доступ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна розраховує, що Європейський Союз продовжить дію чинного механізму торговельної лібералізації, який має завершитися після 5 червня, до кінця 2025 року, доки не буде розроблена альтернативна пропозиція. Про це після засідання Ради асоціації Україна – ЄС заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас, єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен, якого цитує Politico, заявив, що комісія готує нову систему тарифних квот, але «не на такому рівні», як сьогоднішній необмежений доступ.

«Поточні заходи в будь-якому випадку будуть скасовані», — сказав Хансен членам Європарламенту в комітеті з сільського господарства Європейського парламенту.

«Рада дуже чітко заявила, що можливості продовження немає», - додав він, посилаючись на позицію країн-членів ЄС.

Водночас Хансен додав, що умови будуть кращі, ніж ті, які діяли до існуючої угоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.