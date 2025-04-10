Законопроект, що дозволяє стати суддями ВАКС працівникам НАЗК, податківцям та митникам, і пришвидшує повторну участь у конкурсі тих, хто не склав іспит, рекомендовано до прийняття

Рекомендований до прийняття законопроект знімає обмеження, яке заважає кандидатам, у тому числі до Антикорсуду, які не склали іспит чи не прийшли, взяти участь в конкурсах повторно протягом одного року.

Джерело фото: ВККС

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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов вніс проект постанови про прийняття за основу законопроекту 13114, який скасовує обмеження, що заважає кандидатам, у тому числі до Антикорсуду, які не склали іспит чи не прийшли, взяти участь в конкурсах повторно протягом одного року.

Також цим законопроектом пропонується зняти обмеження, яке забороняє бути кандидатами в судді ВАКС працівникам НАЗК, АРМА, податківцям та митникам.

На думку депутатів, потрібно прибрати обмеження для кандидатів на посаду судді, яке не дає їм повторно скласти кваліфікаційний іспит протягом року, в якому вони його не склали чи проігнорували, бо ці обмеження «видаються необгрунтованими під час дії в Україні воєнного стану та за наявності великої кількості суддівських вакансій».

Йдеться про діючі обмеження, закладені до ч. 9 статті 74 та ч. 3 статті 84 Закону «Про судоустрій і статус суддів». Вони, що кандидат на посаду судді, який не з’явився для складання кваліфікаційного іспиту без поважних причин, відмовився від його складання чи не склав його, може бути допущений до складання такого іспиту повторно не раніше ніж через один рік. Крім того, суддя (кандидат) може звернутися до ВККС із заявою про проведення його кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення Комісією рішення за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання, крім випадків подання суддею заяви про проведення оцінювання на зайняття вакансії у суді іншої інстанції або іншої спеціалізації.

Дію цих норм пропонують зупинити на час дії воєнного стану.

Як писала «Судово-юридична газета», ВККС 19 березня затвердила рейтинг кандидатів на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді і список переможців конкурсу. До нього увійшли лише двоє суддів, хоча до участі у конкурсних процедурах було допущено 100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 кандидат на посади суддів АП ВАКС.

Нагадаємо, що за підсумками перевірки практичних завдань кандидатів на посади суддів АП ВАКС жоден з 19 претендентів на 10 посад суддів АП ВАКС у січні не зміг набрати 75% від максимально можливого балу.

В цілому ж конкурс на посади суддів АП ВАКС 2023-2025 років виявився невдалим навіть для усіх 11 суддів ВАКС, які планували змінити місце своєю роботи.

У зв’язку з появою цього законопроекту в Раді, як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила посунути строки подання документів для участі у конкурсі на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до рішення Комісії, документи можна буде подати з 1 по 30 червня 2025 року (у ВККС казала, що документи для участі у новому конкурсі на посади суддів АП ВАКС можна подати з 1 по 30 квітня).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», цим же законопроектом 13114 Комітет з правової політики пропонує скасувати обмеження для певних посадовців, зокрема, працівників НАЗК, АРМА, митників та податківців, які забороняють їм претендувати на крісло судді Вищого антикорупційного суду.

Також буде дещо спрощено обмеження для колишніх прокурорів та працівників ДБР – замість 10 років буде встановлено «ценз» в 5 років. При цьому обмеження в 10 років залишається для працівників НАБУ та САП.

Крім того, пропонується надати ВККС повноваження самостійно визначати прохідний бал тестування щодо історії української державності і врегулювати тимчасове обмеження загального доступу до суддівських досьє (досьє кандидата на посаду судді), а також декларації родинних зв’язків на період воєнного стану, якщо такі матеріали містять чутливу інформацію.

Ще одна новела законопроекту полягає у тому, що членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів пропонується давати відпустку 30 днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, тобто, 236 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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