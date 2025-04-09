Укрпошта отримає 600 тисяч євро гранту від ЄБРР на модульні відділення в постраждалих регіонах

Укрпошті нададуть грант розміром 600 000 євро для встановлення модульних поштових відділень.

Джерело ілюстративного зображення: Ігор Смілянський

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Укрпошті 600 000 євро гранту на встановлення модульних відділень.

Як вказують в Укрпошті, ці модульні відділення будуть встановлювати там, де стаціонарні були суттєво пошкоджені або зруйновані вщент через ворожі обстріли, а також у населених пунктах, «відрізаних від світу».

«З безбар’єрним доступом, оснащені старлінками та генераторами, ті стануть острівцем стабільності для українців», - вказують в Укрпошті.

Модульні відділення дозволять:

відправити посилку по Україні й за її межі;

забрати замовлені ліки;

оформити переказ чи забрати кошти, надіслані близькими;

передплатити щось почитати;

оплатити комунальні та інші рахунки;

отримати пенсію;

поповнити картку готівкою.

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