Укрпошта отримає 600 тисяч євро гранту від ЄБРР на модульні відділення в постраждалих регіонах

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Укрпошті 600 000 євро гранту на встановлення модульних відділень.
Як вказують в Укрпошті, ці модульні відділення будуть встановлювати там, де стаціонарні були суттєво пошкоджені або зруйновані вщент через ворожі обстріли, а також у населених пунктах, «відрізаних від світу».
«З безбар’єрним доступом, оснащені старлінками та генераторами, ті стануть острівцем стабільності для українців», - вказують в Укрпошті.
Модульні відділення дозволять:
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