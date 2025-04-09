Укрпочта получит 600 тысяч евро гранта от ЕБРР на модульные отделения в пострадавших регионах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Укрпочте 600 000 евро гранта на установку модульных отделений.
Как указывают в Укрпочте, эти модульные отделения будут устанавливать там, где стационарные были существенно повреждены или разрушены полностью из-за вражеских обстрелов, а также в населенных пунктах, «отрезанных от мира».
«С безбарьерным доступом, оснащенные старлинками и генераторами, они станут островком стабильности для украинцев», - указывают в Укрпочте.
Модульные отделения позволят:
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