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Кабмин установил, что материалы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель не публикуются в электронном виде на сайте Госгеокадастра

07:50, 10 апреля 2025
Материалы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель отныне должны предоставляться запрашивающим лицам без сведений о координатах поворотных точек границ объектов и не будут публиковаться в электронном виде на сайте Госгеокадастра.
Кабмин установил, что материалы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель не публикуются в электронном виде на сайте Госгеокадастра
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Кабмин постановлением от 8 апреля №394 «Некоторые вопросы защиты интересов собственников земельных участков и применения административной процедуры в сфере земельных отношений» установил, что на период действия правового режима военного положения материалы Государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель предоставляются запрашивающим лицам без сведений о координатах поворотных точек границ объектов Государственного земельного кадастра и не публикуются в электронном виде на официальном веб-сайте Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Также признано утратившим силу постановление Кабмина от 4 марта 2004 г. №266 «Об утверждении Типового договора о разработке проекта землеустройства по отводу земельного участка».

В частности, правительство решило убрать норму о том, что Положение о Государственном фонде документации по землеустройству и оценке земель утверждено во исполнение статьи 25 Закона «О землеустройстве», согласно которой документация по землеустройству разрабатывается в электронной и бумажной формах в виде схемы, проекта, рабочего проекта или технической документации, а утвержденная документация по землеустройству является публичной и общедоступной.

Также предусмотрено, что в случае если документация по землеустройству и оценке земель была разработана и утверждена до 2013 года, но не передана в Государственный фонд и на нее не наложена квалифицированная электронная подпись в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» сертифицированного инженера-землеустроителя, ответственного за качество работ (сертифицированный инженер-землеустроитель, разработавший документацию по землеустройству и оценке земель, не является работником физического или юридического лица, осуществлявшего разработку документации по землеустройству или оценке земель, прекращение деятельности физического или юридического лица — разработчика документации по землеустройству), ее передача может осуществляться (вместо «осуществляется») бесплатно в электронной форме лицом, указанным на титульной странице документации по землеустройству и оценке земель как собственник (наследник, правопреемник), пользователь объекта недвижимого имущества, орган исполнительной власти, орган местного самоуправления, осуществивший передачу земельного участка в собственность или пользование, по заявлению.

Постановлением внесен еще ряд изменений, полный текст которых приводится ниже.

 

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины земельный кадастр

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Кабмин установил, что материалы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель не публикуются в электронном виде на сайте Госгеокадастра

Материалы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель отныне должны предоставляться запрашивающим лицам без сведений о координатах поворотных точек границ объектов и не будут публиковаться в электронном виде на сайте Госгеокадастра.

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