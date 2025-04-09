В Украине выросла инфляция – цены выросли как на продукты с сигаретами, так и на транспорт

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.

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Государственная служба статистики зафиксировала рост инфляции на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем на 1,5%, а с начала года – на 3,5%.

В частности, как указывается, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Наибольшее (на 18,8%) подорожали яйца. На 6,6–0,6% выросли цены на фрукты, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо и мясопродукты, молоко, масло. В то же время на 0,5% подешевели рис и сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,4%.

Одежда и обувь подорожали на 13,3%, в частности, обувь – на 13,8%, одежда – на 13,0%.

Цены на транспорт выросли на 0,2% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и 1,5% соответственно. В то же время на 0,9% подешевели топливо и смазочные материалы.

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