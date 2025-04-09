Украина выполнила 81% своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС – Шмыгаль

По словам Премьера, уже в этом году Украина стремится открыть все шесть кластеров на переговорах о вступлении в ЕС, а также углубить секторальную интеграцию.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина выполнила 81% своих обязательств по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом он заявил по итогам 10-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, во время которого обсуждали актуальную повестку дня.

«Наибольший прогресс зафиксирован в сфере интеллектуальной собственности, в образовании, обмене информацией, гуманитарной политике, юстиции, государственных закупках, национальной безопасности. В этих и других отраслях Украина выполнила более 90% обязательств. Также в 2024 году достигли особых успехов в секторах таможни, медицины и финансов», – отметил Шмыгаль.

По словам Премьера, уже в этом году Украина стремится открыть все шесть кластеров на переговорах о вступлении в ЕС, а также углубить секторальную интеграцию.

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