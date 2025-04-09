Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС – Шмигаль

За словами Прем'єра, вже цього року Україна прагне відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Про це він заявив за результатами 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, під час якого обговорили актуальний порядок денний.

«Найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов’язань. Також у 2024 році досягли особливих успіхів у секторах митниці, медицини та фінансів», - вказав Шмигаль.

За словами Прем'єра, вже цього року Україна прагне відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію.

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