Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін спростив правила для рубок в гірських лісах Карпат

19:30, 9 квітня 2025
Технологічні картки для вирубки лісу у Карпатах не потрібно буде погоджувати з Держлісагентством, а під час проведення рубок на території та об'єктах природно-заповідного фонду – також з облдержадміністраціями.
Кабмін спростив правила для рубок в гірських лісах Карпат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд постановою від 8 квітня №401 вніс зміни «щодо скасування неактуальних інструментів державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища».

Серед іншого, з Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджених постановою Кабміну №929, виключено норму про те, що технологічні карти стосовно лісівничих вимог погоджуються з територіальними органами Держлісагентства, а під час проведення рубок на території та об'єктах природно-заповідного фонду – також з облдержадміністраціями.

Нагадаємо, відповідно до цих правил на кожну лісосіку, тобто, на ділянку лісу, відведену для вирубування дерев, до початку її розробки складається технологічна карта, яка з урахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимоги до виконання робіт.

У технологічній карті міститься перелік підготовчих робіт, визначається схема розробки лісосіки з нанесенням на неї виробничих об'єктів, устатковання, доріг, волоків, способи проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрубування сучків, трелювання, спуск, кряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок), установлюється черговість розробки пасік, передбачаються заходи щодо охорони праці та визначаються природоохоронні вимоги (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо).

Отже, тепер ці картки для вирубки не потрібно буде погоджувати з Держлісагентством, а під час проведення рубок на території та об'єктах природно-заповідного фонду – також з облдержадміністраціями.

«Погодження технологічних карт стосовно лісівничих вимог є надмірним та необґрунтованим», підкреслили у Міндовкілля.

Також у Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженому постановою Кабміну від 23 травня 2007 року №761 виключена необхідність погодження з територіальними органами Держлісагентства та з обласними, Київською міською держадміністрацією заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування, яка може здійснюватися додатково в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки (з урахуванням обсягів деревини, на які надано у встановленому порядку відстрочення).

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», цією постановою №401 скасовано дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, в частині користування корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі.

Ще однією постановою №402 уряд скасував запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд шляхом видачі дозволів на проведення експериментальних робіт на підприємствах, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності. Також скасоване санітарне погодження документів про надання земельних ділянок під скидання стічних вод і необхідність у висновках МОЗ для здійснення викидів у повітря.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України ліс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду