Кабмін спростив правила для рубок в гірських лісах Карпат

Технологічні картки для вирубки лісу у Карпатах не потрібно буде погоджувати з Держлісагентством, а під час проведення рубок на території та об'єктах природно-заповідного фонду – також з облдержадміністраціями.

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Уряд постановою від 8 квітня №401 вніс зміни «щодо скасування неактуальних інструментів державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища».

Серед іншого, з Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджених постановою Кабміну №929, виключено норму про те, що технологічні карти стосовно лісівничих вимог погоджуються з територіальними органами Держлісагентства, а під час проведення рубок на території та об'єктах природно-заповідного фонду – також з облдержадміністраціями.

Нагадаємо, відповідно до цих правил на кожну лісосіку, тобто, на ділянку лісу, відведену для вирубування дерев, до початку її розробки складається технологічна карта, яка з урахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимоги до виконання робіт.

У технологічній карті міститься перелік підготовчих робіт, визначається схема розробки лісосіки з нанесенням на неї виробничих об'єктів, устатковання, доріг, волоків, способи проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрубування сучків, трелювання, спуск, кряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок), установлюється черговість розробки пасік, передбачаються заходи щодо охорони праці та визначаються природоохоронні вимоги (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо).

Отже, тепер ці картки для вирубки не потрібно буде погоджувати з Держлісагентством, а під час проведення рубок на території та об'єктах природно-заповідного фонду – також з облдержадміністраціями.

«Погодження технологічних карт стосовно лісівничих вимог є надмірним та необґрунтованим», підкреслили у Міндовкілля.

Також у Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженому постановою Кабміну від 23 травня 2007 року №761 виключена необхідність погодження з територіальними органами Держлісагентства та з обласними, Київською міською держадміністрацією заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування, яка може здійснюватися додатково в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки (з урахуванням обсягів деревини, на які надано у встановленому порядку відстрочення).

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», цією постановою №401 скасовано дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, в частині користування корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі.

Ще однією постановою №402 уряд скасував запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд шляхом видачі дозволів на проведення експериментальних робіт на підприємствах, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності. Також скасоване санітарне погодження документів про надання земельних ділянок під скидання стічних вод і необхідність у висновках МОЗ для здійснення викидів у повітря.

Автор: Наталя Мамченко

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