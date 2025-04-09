Кабмін скасував необхідність у санітарних дозволах на ділянки для скидання стічних вод та висновках МОЗ – для викидів в повітря

Також скасовано норму про те, що санітарні лікарі видають дозвіл на проведення експериментальних, дослідницьких, випробувальних робіт на підприємствах, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності.

Фото: kmu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд скасував запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд шляхом видачі дозволів на проведення експериментальних робіт на підприємствах, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності. Також скасоване санітарне погодження документів про надання земельних ділянок під скидання стічних вод і необхідність у висновках МОЗ для здійснення викидів у повітря.

Як раніше повідомили в уряді, відповідні зміни розроблялися за участі експертів громадських організацій, які підтримують міжнародні донори.

Так, Кабмін постановою від 8 квітня №402 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності у сфері охорони здоров’я» вніс зміни до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і до Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.

Так, у Положенні про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затвердженому постановою Кабміну від 22 червня 1999 р. № 1109 скасовано норми про те, що запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється шляхом погодження:

проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку;

схем передпроектної документації, що стосується районного планування і забудови населених пунктів, курортів тощо

документів про надання земельних ділянок під будівництво та інші види землекористування, місць водозаборів і скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об'єктів;

проектної та технічної документації на будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого, соціально-культурного та іншого призначення, санітарно-захисних зон підприємств;

документації на розроблення, виготовлення і використання нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, нових технологій, виробничих процесів;

державних стандартів та технічних умов на виробництво, переробку та реалізацію продуктів харчування і харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії та дитячого асортименту, іншої продукції щодо її відповідності вимогам санітарних норм.

Також скасовано норму, що запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється шляхом видачі дозволів на:

розроблення та виробництво нових видів продуктів харчування, впровадження нових технологічних процесів виробництва та оброблення нових видів матеріалів, що контактують з продовольчою сировиною чи продуктами харчування у процесі їх виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації;

проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, дослідницьких, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності (небезпечності), токсинами, рекомбінантними молекулами ДНК;

виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;

виробництво, переробку та реалізацію продуктів харчування і харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії та дитячого асортименту.

Крім того, скасовано норми, що головні державні санітарні лікарі АРК, областей, міст Києва та Севастополя, міст, районів та їх заступники, головні державні санітарні лікарі на водному, залізничному, повітряному транспорті та їх заступники, а також головні державні санітарні лікарі об'єктів з особливим режимом роботи у межах відповідних адміністративних територій (об'єктів) мають право погоджувати:

проекти місцевих програм соціально-економічного розвитку;

схеми передпроектної документації, що стосується районного планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;

документи про надання земельних ділянок під будівництво та інші види землекористування, місця водозаборів і скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об'єктів;

проектну та технічну документацію на будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого, соціально-культурного та іншого призначення;

документацію на розроблення, виготовлення і використання нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, нових технологій, виробничих процесів.

Також скасовано норму, що ці санітарні лікарі мають право видавати відповідно до законодавства дозволи на:

ввезення з-за кордону сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) та реалізацію і використання їх в Україні;

розроблення та виробництво нових видів продуктів харчування, впровадження нових технологічних процесів виробництва та оброблення нових видів матеріалів, що контактують з продовольчою сировиною чи продуктами харчування у процесі їх виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації;

проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, дослідницьких, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності (небезпечності), токсинами, рекомбінантними молекулами ДНК;

виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;

виробництво, переробку та реалізацію продуктів харчування і харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії та дитячого асортименту.

Крім того, цією постановою у Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затвердженому постановою Кабміну від 13 березня 2002 р. № 301 скасовано норму, що дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях видається Міндовкіллям за наявності позитивного висновку МОЗ. Тобто, для викидів у повітря не потрібно буде отримувати висновок Міністерства охорони здоров’я.

Також скасовано норму про те, що суб'єкт господарювання подає висновки МОЗ про можливість використання реагентів, що використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, і висновки МОЗ на технологічне обладнання та технології щодо їх безпеки для здоров'я

людини.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд скасував дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, в частині користування корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі. Відповідне рішення оформлено постановою Кабміну від 8 квітня №401 щодо скасування «неактуальних інструментів державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища».

До відповідної робочої групи щодо розробки змін у дерегуляції були залучені експерти Офісу ефективного регулювання BRDO, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, проєкту EU4business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.