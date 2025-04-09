Ольга Решетилова розповіла, що прописали у законопроекті про уповноваженого Президента з прав військовослужбовців

Законопроект про уповноваженого Президента з прав військовослужбовців готовий.

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Ольга Решетилова, яку призначили на посаду уповноваженого Президента з прав військовослужбовців, повідомила, що законопроект про військового омбудсмена готовий. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, тривали дуже серйозні дискусії із юристами Офісу Президента, із юристами громадських організацій, з експертами, адже треба було написати текст такий, який би відповідав Конституції і який би дозволив цій інституції бути максимально дієвою.

Решетилова пояснила, що в умовах воєнного стану створити абсолютно незалежний орган практично неможливо, адже він потребує змін у Конституції, яку не можна змінювати під час війни. Водночас без конституційного статусу неможливо наділити цю посаду великими повноваженнями.

«Але, виходячи з тих реалій, в яких ми зараз працюємо, і навіть вже виходячи з того досвіду, який я маю за майже три місяці, я хочу сказати, що в даному випадку найбільш дієвою ця інституція буде у вертикалі Верховного Головнокомандувача. І ми, пишучи цей закон, вийшли з того, що ми фактично створюємо допоміжний орган Верховного Головнокомандувача для здійснення ним цивільного демократичного контролю, про що зазначено в законі про національну безпеку», – заявила вона.

За словами посадовиці, уповноважена не може працювати у вертикалі Міністерства оборони, тому що цей орган має мати функції цивільного контролю за всім сектором безпеки.

Також Решетилова уточнила, що в положенні про уповноваженого виписані функції, які він здійснює як фактично радник Президента. Йдеться, зокрема, про моніторинг, координацію різних державних органів, доповіді та рекомендації Президенту. Поміж іншого, уповноважений бере на себе розширені функції щодо опрацювання скарг, тому що вони виявляють системні проблеми.

В документі прописали, як буде відбуватися реагування на скарги, як буде опрацьовуватися скарга, як буде визначатися її прийнятність, як далі буде відбуватися перевірка і що буде після перевірки.

Водночас наразі уповноважена з прав військових вказала, що фактично не має штату й працює одна, відтак, потрібний штат.

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