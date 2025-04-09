Ольга Решетилова рассказала, что прописали в законопроекте о уполномоченном Президента по правам военнослужащих

Законопроект об уполномоченном Президента по правам военнослужащих готов.

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Ольга Решетилова, которую назначили на должность уполномоченного Президента по правам военнослужащих, сообщила, что законопроект о военном омбудсмене готов. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

По ее словам, продолжались очень серьезные дискуссии с юристами Офиса Президента, с юристами общественных организаций, с экспертами, так как нужно было написать такой текст, который бы соответствовал Конституции и который позволил бы этой институции быть максимально действенной.

Решетилова пояснила, что в условиях военного положения создать абсолютно независимый орган практически невозможно, так как он требует изменений в Конституцию, которую нельзя менять во время войны. В то же время без конституционного статуса невозможно наделить эту должность большими полномочиями.

«Но, исходя из тех реалий, в которых мы сейчас работаем, и даже уже исходя из того опыта, который я имею за почти три месяца, хочу сказать, что в данном случае наиболее действенной эта институция будет в вертикали Верховного Главнокомандующего. И мы, прописывая этот закон, исходили из того, что фактически создаем вспомогательный орган Верховного Главнокомандующего для осуществления им гражданского демократического контроля, о чём указано в законе о национальной безопасности», – заявила она.

По словам должностного лица, уполномоченный не может работать в вертикали Министерства обороны, так как этот орган должен иметь функции гражданского контроля за всем сектором безопасности.

Также Решетилова уточнила, что в положении об уполномоченном прописаны функции, которые он осуществляет как фактически советник Президента. Речь идет, в частности, о мониторинге, координации различных государственных органов, докладах и рекомендациях Президенту. Среди прочего, уполномоченный берет на себя расширенные функции по обработке жалоб, так как они выявляют системные проблемы.

В документе прописано, как будет происходить реагирование на жалобы, как будет обрабатываться жалоба, как будет определяться её приемлемость, как дальше будет происходить проверка и что будет после проверки.

В то же время на данный момент уполномоченный по правам военнослужащих указала, что фактически не имеет штата и работает одна, поэтому нужен штат.

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