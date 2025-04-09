Верховный Суд оставил в силе приговор экс-заместителю гендиректора Института титана Андрею Рачкову

Бывший чиновник получил 9 лет тюрьмы за присвоение более 1,2 млн долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение Высшего антикоррупционного суда, согласно которому бывший первый заместитель генерального директора Государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана» признан виновным в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Суд не называет фамилию бывшего чиновника, но, по данным СМИ, речь идет об Андрее Рачкове.

Экс-чиновнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с реализацией административно-хозяйственных или административно-распорядительных функций сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества, которое является его собственностью.

По обстоятельствам уголовного производства осужденный в период с апреля 2012 года по июнь 2013 года умышленно использовал свое служебное положение и заключил от имени Предприятия агентский договор и приложения к нему, а также подписал отчетную документацию. На основании этих документов Предприятие перевело более 1,2 млн долларов США компании в качестве оплаты за услуги и работы, которые фактически не были предоставлены или выполнены.

Полный текст постановления КУС ВС по делу № 4910/10/19 (производство № 51-4893км19) будет объявлен 14 апреля 2025 года в 16:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.