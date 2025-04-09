Верховний Суд залишив у силі вирок ексзаступнику гендиректора Інституту титану Андрію Рачкову

Колишній посадовець отримав 9 років тюрми за заволодіння понад 1,2 млн доларів.

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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення Вищого антикорупційного суду, відповідно до якого колишнього першого заступника генерального директора Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» визнано винуватим у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Суд не називає прізвище колишнього посадовця, але, за даним ЗМІ, мова йде про Андрія Рачкова.

Експосадовцю призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

За обставинами кримінального провадження засуджений у період з квітня 2012 року по червень 2013 року навмисно використав своє службове становище й уклав від імені Підприємства агентську угоду та додатки до неї, а також підписав звітну документацію. На підставі цих документів Підприємство перерахувало понад 1,2 млн доларів США компанії як оплату за послуги та роботи, які фактично не були надані або виконані.

Повний текст постанови ККС ВС у справі № 4910/10/19 (провадження № 51-4893км19) буде оголошено 14 квітня 2025 року о 16:00.

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