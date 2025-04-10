На вулиці Діловій у Києві зробили двосторонній рух і облаштували паркомісця

Зміни внесли через хаотичне паркування на вулиці та впровадження двостороннього руху на вулиці Івана Федорова.

Джерело фото: КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На вулиці Діловій у Печерському районі Києва організували двосторонній рух транспорту та облаштовали зони для стоянки автомобілів. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Центр організації дорожнього руху».

Зокрема, схему організації дорожнього руху змінили на ділянці від вул. Великої Васильківської до вул. Василя Тютюнника у зв’язку з хаотичним паркуванням на вул. Діловій та впровадженням двостороннього руху на вул. Івана Федорова.

За новою схемою дозволено поворот із вул. Великої Васильківської на вул. Ділову, де влаштовано по одній полосі руху в обох напрямках. Праворуч передбачені місця для паркування вздовж будинків №№ 3, 5 та 7. В інших місцях паркуватися заборонено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.