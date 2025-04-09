Міноборони уклало контракти на понад 200 млрд гривень у першому кварталі 2025 року

Міноборони підписало 279 контрактів на 77,2 млрд гривень для забезпечення оборонних технологій.

Фото: volynnews

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Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракти на суму понад 200 мільярдів гривень у першому кварталі 2025 року. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, основна увага в закупівлях була зосереджена на технологіях, які мають негайний результат. Зокрема, укладено 279 контрактів на суму 77,2 мільярда гривень за напрямками «безпілотники», «РЕБ» та «наземні роботизовані комплекси». Також тривають закупівлі артилерійських снарядів та мінометних пострілів.

Міністр додав, що у першому кварталі поточного року на забезпечення бригад першої лінії виділено 12,3 мільярда гривень. Ці кошти спрямовані на дрони, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також транспорт для мобільних груп.

Умєров також зазначив, що Міноборони активно працює над вдосконаленням системи закупівель. «Ми прагнемо до максимальної прозорості та ефективності, щоб військові отримували найкраще обладнання, а виробники мали чіткі й передбачувані умови для розвитку», — підкреслив міністр.

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