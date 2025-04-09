Молдова розробляє закон, що дозволить суду зупиняти протести

Уряд Молдови хоче мати важелі для заборони мітингів — готують новий закон.

Фото: Realitatea

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Уряд Молдови розробляє законопроєкт, який регулюватиме проведення публічних зібрань і дозволить владі звертатися до суду для їх зупинки у певних випадках. Про це повідомляє видання Realitatea.

Документ чітко визначатиме обов’язки організаторів, правоохоронців і державних органів. Зокрема, один із ключових пунктів передбачає, що влада зможе звернутися до суду з вимогою призупинити захід, якщо його мета суперечить закону. Йдеться про зібрання, які спрямовані на розпалювання воєнної агресії, підбурювання до насильства через упередження, а також про заходи, що закликають до дискримінації, загрожують національній безпеці чи територіальній цілісності Молдови або порушують громадський порядок і безпеку.

Крім того, суд зможе припинити організацію подій, якщо вони пропагують тоталітарні чи расистські ідеї, ідеологію терористичних або диверсійних груп, порушують суспільні моральні норми, права громадян або містять наклеп на державу і націю. Заборона також стосуватиметься заходів, які підбурюють до правопорушень чи злочинів.

Місцеві органи влади відповідатимуть за подання позову до суду, якщо матимуть докази підготовки таких дій. Проте сам факт звернення не означає автоматичної заборони – рішення ухвалюватиме суд. На розгляд справи суддям відводиться три дні, після чого вони можуть або заборонити зібрання, або дозволити його проведення. Ухвалене рішення можна оскаржити протягом трьох днів від дати його винесення.

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