З початку року ДБР передало до суду майже 2 тисячі обвинувальних актів – у них фігурує 5 суддів

Усього з початку 2025 року ДБР розслідувало 172 655 кримінальних проваджень.

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Державне бюро розслідувань під час роботу з викриття та притягнення до відповідальності високопосадовців і правоохоронців, причетних до корупційних злочинів, лише з початку року вже передало до суду майже 2 тисячі обвинувальних актів.

Зокрема, як вказують у ДБР, у першому кварталі 2025 року слідчі завершили розслідування 1 986 кримінальних проваджень, за результатами яких обвинувальні акти вже скеровано до суду.

У цих провадженнях фігурують 2 тисячі 182 особи, зокрема:

1 народний депутат України;

2 члени Кабінету Міністрів;

5 суддів;

350 правоохоронців;

29 митників;

34 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;

14 прокурорів;

14 податківців;

47 працівників Державної лісової охорони;

24 працівники органів і підрозділів цивільного захисту;

та інші.

Усього з початку 2025 року ДБР розслідувало 172 655 кримінальних проваджень. Із них:

51 тисячі 858 – відкрито цього року;

6 тисяч 190 – завершено;

159 тисяч 515 – залишаються в роботі.

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