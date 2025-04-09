З початку року ДБР передало до суду майже 2 тисячі обвинувальних актів – у них фігурує 5 суддів

Державне бюро розслідувань під час роботу з викриття та притягнення до відповідальності високопосадовців і правоохоронців, причетних до корупційних злочинів, лише з початку року вже передало до суду майже 2 тисячі обвинувальних актів.
Зокрема, як вказують у ДБР, у першому кварталі 2025 року слідчі завершили розслідування 1 986 кримінальних проваджень, за результатами яких обвинувальні акти вже скеровано до суду.
У цих провадженнях фігурують 2 тисячі 182 особи, зокрема:
Усього з початку 2025 року ДБР розслідувало 172 655 кримінальних проваджень. Із них:
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