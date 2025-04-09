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С начала года ГБР передало в суд почти 2 тысячи обвинительных актов – в них фигурируют 5 судей

19:31, 9 апреля 2025
Всего с начала 2025 года ГБР расследовало 172 655 уголовных производств.
С начала года ГБР передало в суд почти 2 тысячи обвинительных актов – в них фигурируют 5 судей
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Государственное бюро расследований в ходе работы по раскрытию и привлечению к ответственности высокопоставленных должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупционным преступлениям, только с начала года уже передало в суд почти 2 тысячи обвинительных актов.

В частности, как указывают в ГБР, в первом квартале 2025 года следователи завершили расследование 1 986 уголовных производств, по результатам которых обвинительные акты уже направлены в суд.

В этих производствах фигурируют 2 тысячи 182 лица, в том числе:

  • 1 народный депутат Украины;
  • 2 члена Кабинета Министров;
  • 5 судей;
  • 350 правоохранителей;
  • 29 таможенников;
  • 34 работника Государственной криминально-исполнительной службы;
  • 14 прокуроров;
  • 14 налоговиков;
  • 47 сотрудников Государственной лесной охраны;
  • 24 сотрудника органов и подразделений гражданской защиты;
  • и другие.

Всего с начала 2025 года ГБР расследовало 172 655 уголовных производств. Из них:

  • 51 тысяча 858 – открыто в этом году;
  • 6 тысяч 190 – завершено;
  • 159 тысяч 515 – остаются в работе.

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