С начала года ГБР передало в суд почти 2 тысячи обвинительных актов – в них фигурируют 5 судей

Государственное бюро расследований в ходе работы по раскрытию и привлечению к ответственности высокопоставленных должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупционным преступлениям, только с начала года уже передало в суд почти 2 тысячи обвинительных актов.
В частности, как указывают в ГБР, в первом квартале 2025 года следователи завершили расследование 1 986 уголовных производств, по результатам которых обвинительные акты уже направлены в суд.
В этих производствах фигурируют 2 тысячи 182 лица, в том числе:
Всего с начала 2025 года ГБР расследовало 172 655 уголовных производств. Из них:
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