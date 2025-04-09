С начала года ГБР передало в суд почти 2 тысячи обвинительных актов – в них фигурируют 5 судей

Всего с начала 2025 года ГБР расследовало 172 655 уголовных производств.

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Государственное бюро расследований в ходе работы по раскрытию и привлечению к ответственности высокопоставленных должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупционным преступлениям, только с начала года уже передало в суд почти 2 тысячи обвинительных актов.

В частности, как указывают в ГБР, в первом квартале 2025 года следователи завершили расследование 1 986 уголовных производств, по результатам которых обвинительные акты уже направлены в суд.

В этих производствах фигурируют 2 тысячи 182 лица, в том числе:

1 народный депутат Украины;

2 члена Кабинета Министров;

5 судей;

350 правоохранителей;

29 таможенников;

34 работника Государственной криминально-исполнительной службы;

14 прокуроров;

14 налоговиков;

47 сотрудников Государственной лесной охраны;

24 сотрудника органов и подразделений гражданской защиты;

и другие.

Всего с начала 2025 года ГБР расследовало 172 655 уголовных производств. Из них:

51 тысяча 858 – открыто в этом году;

6 тысяч 190 – завершено;

159 тысяч 515 – остаются в работе.

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