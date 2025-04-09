Швейцария создает орган для усиления сотрудничества с США

Швейцария и США готовятся к новому этапу стратегического партнерства.

Фото: Reuters

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Правительство Швейцарии намерено активизировать диалог с Соединенными Штатами, чтобы найти решение для ряда важных вопросов. Как сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление, в частности, речь идет о сотрудничестве в сферах торговли, экономики и финансов.

Для координации этих усилий швейцарское правительство решило создать специальный орган, который будет отвечать за развитие отношений между Швейцарией и США. В заявлении отметили, что этот орган будет работать до конца 2025 года и будет привлекать представителей всех ключевых ведомств страны.

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