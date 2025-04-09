Швейцарія створює орган для посилення співпраці зі США

Швейцарія та США готуються до нового етапу стратегічного партнерства.

Фото: Reuters

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Уряд Швейцарії має намір активізувати діалог зі Сполученими Штатами, щоб знайти рішення для низки важливих питань. Як повідомляє Reuters із посиланням на офіційну заяву зокрема, йдеться про співпрацю у сферах торгівлі, економіки та фінансів.

Для координації цих зусиль швейцарський уряд вирішив створити спеціальний орган, який відповідатиме за розвиток відносин між Швейцарією та США. У заяві зазначили, що цей орган працюватиме до кінця 2025 року і залучатиме представників усіх ключових відомств країни.

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