Молдова разрабатывает закон, который позволит суду останавливать протесты

Правительство Молдовы хочет иметь рычаги для запрета митингов – готовят новый закон.

Фото: Realitatea

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Правительство Молдовы разрабатывает законопроект, который будет регулировать проведение публичных собраний и позволит властям обращаться в суд для их остановки в определенных случаях. Об этом сообщает издание Realitatea.

Документ будет четко определять обязанности организаторов, правоохранителей и государственных органов. В частности, один из ключевых пунктов предусматривает, что власти смогут обратиться в суд с требованием приостановить мероприятие, если его цель противоречит закону. Речь идет о собраниях, которые направлены на разжигание военной агрессии, подстрекательство к насилию из-за предубеждений, а также о мероприятиях, призывающих к дискриминации, угрожающих национальной безопасности или территориальной целостности Молдовы или нарушающих общественный порядок и безопасность.

Кроме того, суд сможет прекратить организацию событий, если они пропагандируют тоталитарные или расистские идеи, идеологию террористических или диверсионных групп, нарушают общественные моральные нормы, права граждан или содержат клевету на государство и нацию. Запрет также будет касаться мероприятий, которые подстрекают к правонарушениям или преступлениям.

Местные органы власти будут отвечать за подачу иска в суд, если будут иметь доказательства подготовки таких действий. Однако сам факт обращения не означает автоматического запрета - решение будет принимать суд. На рассмотрение дела судьям отводится три дня, после чего они могут либо запретить собрание, либо разрешить его проведение. Принятое решение можно обжаловать в течение трех дней с даты его вынесения.

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