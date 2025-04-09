Минобороны заключило контракты на более 200 млрд гривен в первом квартале 2025 года

Минобороны подписало 279 контрактов на 77,2 млрд гривен для обеспечения оборонных технологий.

Фото: volynnews

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Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины заключило контракты на сумму более 200 миллиардов гривен в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, основное внимание в закупках было сосредоточено на технологиях, которые имеют немедленный результат. В частности, заключено 279 контрактов на сумму 77,2 миллиарда гривен по направлениям «беспилотники», «РЭБ» и «наземные роботизированные комплексы». Также продолжаются закупки артиллерийских снарядов и минометных выстрелов.

Министр добавил, что в первом квартале текущего года на обеспечение бригад первой линии выделено 12,3 миллиарда гривен. Эти средства направлены на дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также транспорт для мобильных групп.

Умеров также отметил, что Минобороны активно работает над совершенствованием системы закупок. «Мы стремимся к максимальной прозрачности и эффективности, чтобы военные получали лучшее оборудование, а производители имели четкие и предсказуемые условия для развития», - подчеркнул министр.

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