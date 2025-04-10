На улице Деловой в Киеве сделали двустороннее движение и обустроили паркоместа

Изменения внесли из-за хаотичной парковки на улице и внедрения двустороннего движения на улице Ивана Федорова.

Источник фото: КГГА

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На улице Деловой в Печерском районе Киева организовали двустороннее движение транспорта и обустроили зоны для стоянки автомобилей. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Центр организации дорожного движения».

В частности, схему организации дорожного движения изменили на участке от ул. Большой Васильковской до ул. Василя Тютюнника в связи с хаотичной парковкой на ул. Деловой и внедрением двустороннего движения на ул. Ивана Федорова.

По новой схеме разрешен поворот с ул. Большой Васильковской на ул. Деловую, где устроено по одной полосе движения в обоих направлениях. Справа предусмотрены места для парковки вдоль домов №№ 3, 5 и 7. В других местах парковка запрещена.

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