Кабмин отменил необходимость санитарных разрешений на участки под сброс сточных вод и заключений Минздрава — для выбросов в воздух

Также отменена норма о том, что санитарные врачи выдают разрешение на проведение экспериментальных, исследовательских, испытательных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности.

Фото: kmu.gov.ua

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Правительство отменило предупредительный государственный санитарно-эпидемиологический надзор путем выдачи разрешений на проведение экспериментальных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего и неионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности. Также отменено санитарное согласование документов о предоставлении земельных участков под сброс сточных вод и необходимость в заключениях Минздрава для осуществления выбросов в воздух.

Как ранее сообщили в правительстве, соответствующие изменения разрабатывались при участии экспертов общественных организаций, поддерживаемых международными донорами.

Так, Кабмин постановлением от 8 апреля №402 «Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности в сфере здравоохранения» внес изменения в Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре в Украине и в Порядок согласования и выдачи разрешений на осуществление деятельности, связанной с искусственными изменениями состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях.

Так, в Положении о государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденном постановлением Кабмина от 22 июня 1999 г. №1109, отменены нормы о том, что предупредительный государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется путем согласования:

проектов местных программ социально-экономического развития;

схем предпроектной документации, касающейся районного планирования и застройки населенных пунктов, курортов и т.д.;

документов о предоставлении земельных участков под строительство и другие виды землепользования, мест водозаборов и сброса сточных вод, размещения промышленных и других объектов;

проектной и технической документации на строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного, социально-культурного и иного назначения, санитарно-защитных зон предприятий;

документации на разработку, изготовление и использование новых машин, механизмов, оборудования, других средств производства, новых технологий, производственных процессов;

государственных стандартов и технических условий на производство, переработку и реализацию продуктов питания и пищевых добавок, предметов гигиены и санитарии, косметико-парфюмерных изделий, алкогольных напитков, табачных изделий, товаров бытовой химии и детского ассортимента, другой продукции в части соответствия требованиям санитарных норм.

Также отменена норма, что предупредительный государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется путем выдачи разрешений на:

разработку и производство новых видов продуктов питания, внедрение новых технологических процессов производства и обработки новых видов материалов, контактирующих с продовольственным сырьем или продуктами питания в процессе их изготовления, хранения, транспортировки и реализации;

проведение любых диагностических, экспериментальных, исследовательских, испытательных, измерительных работ на предприятиях, в учреждениях и организациях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего и неионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности (опасности), токсинами, рекомбинантными молекулами ДНК;

производство, хранение, транспортировку, использование, захоронение, уничтожение и утилизацию ядовитых веществ, в том числе токсичных промышленных отходов, продуктов биотехнологии и других биологических агентов;

производство, переработку и реализацию продуктов питания и пищевых добавок, предметов гигиены и санитарии, косметико-парфюмерных изделий, алкогольных напитков, табачных изделий, товаров бытовой химии и детского ассортимента.

Кроме того, отменены нормы, что главные государственные санитарные врачи АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, городов, районов и их заместители, главные государственные санитарные врачи на водном, железнодорожном, воздушном транспорте и их заместители, а также главные государственные санитарные врачи объектов с особым режимом работы в пределах соответствующих административных территорий (объектов) имеют право согласовывать:

проекты местных программ социально-экономического развития;

схемы предпроектной документации, касающейся районного планирования и застройки населенных пунктов, курортов и т.д.;

документы о предоставлении земельных участков под строительство и другие виды землепользования, места водозаборов и сброса сточных вод, размещения промышленных и других объектов;

проектную и техническую документацию на строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного, социально-культурного и иного назначения;

документацию на разработку, изготовление и использование новых машин, механизмов, оборудования, других средств производства, новых технологий, производственных процессов.

Также отменена норма, что эти санитарные врачи имеют право выдавать в соответствии с законодательством разрешения на:

ввоз из-за рубежа сырья, продукции (изделий, оборудования, технологических линий и т.д.) и реализацию и использование их в Украине;

разработку и производство новых видов продуктов питания, внедрение новых технологических процессов производства и обработки новых видов материалов, контактирующих с продовольственным сырьем или продуктами питания в процессе их изготовления, хранения, транспортировки и реализации;

проведение любых диагностических, экспериментальных, исследовательских, испытательных, измерительных работ на предприятиях, в учреждениях и организациях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего и неионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности (опасности), токсинами, рекомбинантными молекулами ДНК;

производство, хранение, транспортировку, использование, захоронение, уничтожение и утилизацию ядовитых веществ, в том числе токсичных промышленных отходов, продуктов биотехнологии и других биологических агентов;

производство, переработку и реализацию продуктов питания и пищевых добавок, предметов гигиены и санитарии, косметико-парфюмерных изделий, алкогольных напитков, табачных изделий, товаров бытовой химии и детского ассортимента.

Кроме того, этим постановлением в Порядке согласования и выдачи разрешений на осуществление деятельности, связанной с искусственными изменениями состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях, утвержденном постановлением Кабмина от 13 марта 2002 г. №301, отменена норма, что разрешение на осуществление деятельности, связанной с искусственными изменениями состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях, выдается Минэкологии при наличии положительного заключения Минздрава. То есть для выбросов в воздух не придется получать заключение Министерства здравоохранения.

Также отменена норма о том, что субъект хозяйствования подает заключения Минздрава о возможности использования реагентов, применяемых в ходе деятельности, связанной с искусственными изменениями состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях, и заключения Минздрава на технологическое оборудование и технологии относительно их безопасности для здоровья человека.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство отменило разрешение на специальное использование природных ресурсов, в части пользования полезными ископаемыми, в том числе добываемыми на континентальном шельфе. Соответствующее решение оформлено постановлением Кабмина от 8 апреля №401 об отмене «неактуальных инструментов государственного регулирования в сфере охраны окружающей природной среды».

К соответствующей рабочей группе по разработке изменений в дерегуляции были привлечены эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO, Центра экономического восстановления, Центра экономической стратегии, EasyBusiness, проекта EU4business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), реализуемого Ecorys в консорциуме с GIZ, BRDO и Civitta при финансовой поддержке Европейского Союза.

Автор: Наталя Мамченко

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