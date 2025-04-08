Кабмин отменил разрешение на специальное использование природных ресурсов в части пользования полезными ископаемыми и технологические карты относительно лесоводческих требований

Правительство отменило согласование технологических карт относительно лесоводческих требований, которые в соответствии с Правилами рубок главного пользования в горных лесах Карпат согласовываются с территориальными органами Гослесагентства

Фото: kmu.gov.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 8 апреля отменил 204 инструмента регулирования в различных сферах.

Как сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, среди прочего, отменены:

- Разрешение на специальное использование природных ресурсов, в части пользования полезными ископаемыми, в том числе теми, которые добываются на континентальном шельфе.

«Получение такого документа было предусмотрено в Положении о порядке выдачи разрешений на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда. Это Положение действует еще с 1992 года! Ни разу за 33 года такой документ не выдавался.

Более того, на сегодня согласно действующему законодательству пользование недрами на территориях и объектах природно-заповедного фонда (ПЗФ) вообще не допускается по декларативному принципу. А единственным разрешительным документом на разработку месторождений и осуществление добычи является специальное разрешение на пользование недрами, которое выдается Государственной службой геологии и недр Украины», отметили в Министерстве.

- Согласование срока заготовки сена в случае наличия в травостое видов растений, внесенных в Красную книгу Украины.

Такое согласование предусмотрено Порядком заготовки второстепенных лесных материалов и осуществления побочных лесных пользований в лесах Украины, утвержденным в 1996 году, и Порядком специального использования лесных ресурсов, утвержденным в 2007 году. На данный момент внесенными изменениями Правительство вообще запрещает заготовку сена, в котором присутствуют виды растений, занесенные в Красную книгу Украины.

- Согласование технологических карт относительно лесоводческих требований.

Согласно Правилам рубок главного пользования в горных лесах Карпат такие технологические карты согласовываются с территориальными органами Гослесагентства, а при проведении рубок на территории и объектах ПЗФ — также с областными государственными администрациями.

«Почему такое согласование Гослесагентством является неактуальным? Потому что в первую очередь указанный документ направлен на обеспечение безопасности труда, за которую отвечает лесопользователь.

Кроме того, Минимальными требованиями по безопасности и здоровью на работе работников лесного хозяйства урегулирован вопрос разработки карт технологического процесса лесосеки.

Таким образом, согласование технологических карт относительно лесоводческих требований является избыточным и необоснованным», подчеркнули в Министерстве.

- Согласование дополнительной заготовки древесины при проведении рубок главного пользования в пределах неиспользованного за предыдущие годы объема действующей расчетной лесосеки.

«Здесь мы фактически устраняем дублирование. Так, согласно Лесному кодексу Украины контроль за непревышением использования расчетной лесосеки и выдачу разрешительных документов на проведение рубок осуществляет Гослесагентство. Так есть ли логичным и необходимым дополнительное согласование такой заготовки Гослесагентством перед выдачей разрешения? — Вопрос риторический», подчеркнули в Минэкологии.

В целом премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что отменено 150 регуляторных инструментов в сфере медицины и санитарного контроля (большинство из них касались Госсанэпидслужбы), 15 инструментов в сферах охраны труда, торговли, строительства и пожарной безопасности, а также 22 инструмента, касающихся правоохранительной деятельности, окружающей среды, агропромышленного комплекса и других сфер.

По его словам, «теперь не придется оформлять согласование проекта перепрофилирования предприятия, получать санитарный паспорт на транспорт, брать заключение о возможности строительства оздоровительного учреждения и т. д.».

В свою очередь Минэкономики сообщило, что правительство отменило более 200 инструментов — разрешения, заключения, согласования, паспорта и т.д.

Решение отменяет такие инструменты, как:

Разрешение органов государственной санитарно-эпидемиологической службы на продажу продукции за пределами учреждений (предприятий).

Санитарный паспорт на транспорт.

Заключение о возможности строительства оздоровительного учреждения.

Согласование на ввоз птицепродукции в Украину.

Разрешение на производство новых ассортиментных групп или видов продукции парфюмерно-косметической промышленности.

Согласование проекта перепрофилирования предприятия.

Разрешение на введение в эксплуатацию вновь построенных и существующих парикмахерских после проведения в них ремонта или работ по реконструкции помещений и др.

Также отменяются такие устаревшие и специфические инструменты, как:

Согласование использования печного отопления в компьютерных игровых заведениях, расположенных в сельской местности, с количеством игровых мест до 10.

Заключение аттестационно-экспертное, подтверждающее наличие у лица целительских способностей.

Разрешение на заезд отдыхающих в оздоровительные учреждения.

Согласование частоты и места отбора проб для контроля качества воды в плавательных бассейнах на морских и речных судах.

Согласование продолжительности перерывов во время работы в порту на открытом воздухе в холодный период года и т. д.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что в ближайших планах предусмотрена отмена еще более сотни регуляторных инструментов, большинство из которых находятся в сфере компетенции Министерства защиты окружающей среды, Минздрава и Министерства экономики.

«Соответствующие протокольные поручения даны этим и другим государственным учреждениям», — сообщил он.

Напомним, в январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности (МРГ по дерегуляции). Возглавляют МРГ первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко и вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В состав рабочей группы вошли, в частности, привлеченные эксперты различных неправительственных организаций, финансируемых за счет международных партнеров.

Автор: Наталя Мамченко

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