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В ТЦК напомнили, какие существуют виды контрактов и сроки службы в ВСУ

19:51, 8 апреля 2025
Для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности во время действия военного положения, устанавливаются сроки военной службы.
В ТЦК напомнили, какие существуют виды контрактов и сроки службы в ВСУ
Фото: depositphotos.com
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Харьковский ОТЦК и СП напомнил, какие существуют виды контрактов и сроки службы в ВСУ.

Для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности во время действия военного положения, устанавливаются такие сроки военной службы в календарном исчислении:

  • для лиц рядового состава — 3 года;
  • для лиц сержантского и старшинского состава — от 3 до 5 лет;
  • для курсантов заведений профессионального передвузовского военного образования, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений заведений высшего образования — время обучения в заведении профессионального передвузовского военного образования, высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении заведения высшего образования;
  • для военнослужащих, которые закончили заведения профессионального передвузовского военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования и получили уровень профессионального передвузовского военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава, — 5 лет;
  • для лиц офицерского состава из числа военнослужащих, которые закончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели:
  • специальностями летного состава авиации — 10 лет;
  • другими специальностями — 5 лет;
  • для граждан, которым первичное военное звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров резерва или в порядке аттестации лиц до присвоения первичных военных званий офицерского состава запаса, — от 2 до 5 лет;
  • для других граждан — от 1 до 5 лет.
  • для лиц рядового, сержантского и старшинского состава, которые принимаются на военную службу по контракту, из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет, срок военной службы устанавливается один год.
  • для граждан Украины, которые получили медицинское или психологическое образование и которые принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности, срок военной службы также устанавливается один год.
  • для граждан Украины, в возрасте от 18 до 24 лет по проекту «Контракт 18-24», срок военной службы по контракту устанавливается один год.

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ВСУ ТЦК

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